Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας, με θύμα έναν 28χρονο άνδρα. Ο νεαρός οδηγός έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του ξέφυγε από την πορεία του, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και κατέληξε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι του αεροδρομίου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση ειδοποίησαν αμέσως την Τροχαία για το δυστύχημα. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διαπιστώνοντας ότι ο 28χρονος είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο. Παρά τις προσπάθειες απεγκλωβισμού, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα.