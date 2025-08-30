Στο πένθος έχει βυθιστεί η Εύβοια μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί και στοίχισε τη ζωή όχι μόνο του δικαστικού επιμελητή, Γιάννη Καράπα, αλλά και της συζύγου του, Ευαγγελίας Κρόκου, η οποία έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν η μηχανή του ζευγαριού συγκρούστηκε σφοδρά με άλλο αυτοκίνητο.

Η αδερφή του Γιάννη Καράπα, σε μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook, αποχαιρέτησε τον αδελφό και την κουνιάδα της: «Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα».

Το ζευγάρι αφήνει πίσω τρία παιδιά ηλικίας 16, 12 και μόλις 3 ετών, σύμφωνα με το ilamia.gr.

Αύριο η κηδεία του ζευγαριού

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Καράπα και τη Λίλα Κρόκου θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα, στη Νέα Λάμψακο Ευβοίας.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιοχής που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη.