Συγκλονίζει την Εύβοια το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί και στοίχισε τη ζωή όχι μόνο του δικαστικού επιμελητή, Γιάννη Καράπα, αλλά και της συζύγου του, Ευαγγελίας Κρόκου, η οποία έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Μάλιστα, η οικογένειά της είχε απευθύνει έκκληση για αίμα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, η άτυχη γυναίκα κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, όπως μεταδίδει το evianews.gr.

Καλό ταξίδι ψυχές μου, να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα. Posted by Maria Karapa on Friday, August 29, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν η μηχανή του ζευγαριού συγκρούστηκε σφοδρά με άλλο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που ο Γιάννης σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά. Από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη.

Η Εύβοια είναι συγκλονισμένη από τους ξαφνικούς θανάτους του αγαπημένου ζευγαριού, που χάθηκε τόσο άδικα μέσα σε λίγες ώρες.

Το ζευγάρι αφήνει πίσω τρία παιδιά ηλικίας 16, 12 και μόλις 3 ετών, σύμφωνα με το ilamia.gr.

Η τελευταία πράξη του δράματος γράφεται αύριο Κυριακή. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.