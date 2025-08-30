Συγκλονίζει την Εύβοια το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί και στοίχισε τη ζωή όχι μόνο του δικαστικού επιμελητή, Γιάννη Καράπα, αλλά και της συζύγου του, Ευαγγελίας Κρόκου, η οποία έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Μάλιστα, η οικογένειά της είχε απευθύνει έκκληση για αίμα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, η άτυχη γυναίκα κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, όπως μεταδίδει το evianews.gr.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν η μηχανή του ζευγαριού συγκρούστηκε σφοδρά με άλλο αυτοκίνητο.
Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που ο Γιάννης σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά. Από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη.
Η Εύβοια είναι συγκλονισμένη από τους ξαφνικούς θανάτους του αγαπημένου ζευγαριού, που χάθηκε τόσο άδικα μέσα σε λίγες ώρες.
Το ζευγάρι αφήνει πίσω τρία παιδιά ηλικίας 16, 12 και μόλις 3 ετών, σύμφωνα με το ilamia.gr.
Η τελευταία πράξη του δράματος γράφεται αύριο Κυριακή. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα αποχαιρετήσουν το ζευγάρι στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο.