Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε σήμερα, αυτή τη φορά στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν αυτοκίνητο-τζιπ με μηχανή στην περιοχή «Ποντικού» στο Αλιβέρι.

Από τη σφοδρή σύγκρουση του οχήματος με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από τον δρόμο μέσα σε χωράφι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά και η Αστυνομία.