Εκτροπή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, μητέρα και κόρη, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, λίγο μετά τις 19:00 στην οδό Μητροπολίτου Δαμασκηνού.

του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα, lamiareport.gr

Το αυτοκίνητο κινούνταν από Παγκράτι προς Καλύβια, όταν πιθανότατα εξαιτίας της αντηλιάς η οδηγός έχασε τον έλεγχο του κι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κράσπεδο και να ανοίξουν οι αερόσακοι.

Από την απότομη πρόσκρουση με το κράσπεδο τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός, ενώ η 11χρονη κόρη της δεν έπαθε το παραμικρό.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο και διακόμισε προληπτικά για εξετάσεις την οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Δείτε βίντεο από το σημείο: