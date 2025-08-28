Εκτροπή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, μητέρα και κόρη, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, λίγο μετά τις 19:00 στην οδό Μητροπολίτου Δαμασκηνού.
του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα, lamiareport.gr
Το αυτοκίνητο κινούνταν από Παγκράτι προς Καλύβια, όταν πιθανότατα εξαιτίας της αντηλιάς η οδηγός έχασε τον έλεγχο του κι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κράσπεδο και να ανοίξουν οι αερόσακοι.
Από την απότομη πρόσκρουση με το κράσπεδο τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός, ενώ η 11χρονη κόρη της δεν έπαθε το παραμικρό.
Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο και διακόμισε προληπτικά για εξετάσεις την οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Δείτε βίντεο από το σημείο: