Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στο λιμανάκι του Παλουκίου στην Πάτρα, όταν οδηγός δικύκλου συγκρούστηκε με την αλυσίδα που έχει τοποθετηθεί για να εμποδίζει την είσοδο οχημάτων και κατέληξε στη θάλασσα μαζί με το μηχανάκι του.

Μέσα σε λίγα λεπτά, συγκεντρώθηκε κόσμος που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο λιμάνι, με πολλούς να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί και άλλους να τρέχουν να βοηθήσουν.

Ευτυχώς, ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία του, ενώ το δίκυκλο κατέληξε στο νερό, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο patrisnews.com.

Το συμβάν συζητήθηκε έντονα από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε, με αρκετούς να επισημαίνουν ότι η αλυσίδα δεν φαίνεται καθαρά τη νύχτα και μπορεί εύκολα να προκαλέσει ατύχημα.