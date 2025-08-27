Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Λέσβο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 30χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lesvospost, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο οδικό δίκτυο μεταξύ των κοινοτήτων της Φίλιας και της Ανεμώτιας, όταν, γύρω στις 04:00, μηχανάκι που οδηγούσε 30χρονος άνδρας, με συνοδηγό έναν 28χρονο, εξετράπη από την πορεία του και προσέκρουσε σε μεταλλικές μπάρες, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 30χρονος οδηγός υπέστη θανατηφόρους τραυματισμούς, ενώ ο συνοδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Καλλονής, προτού μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για περαιτέρω περίθαλψη.

Οι δύο νεαροί είχαν ξεκινήσει από την Ανεμώτια και κατευθύνονταν προς τη Φίλια.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.