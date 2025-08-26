Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία της 4χρονης Αμέλιας, που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς.

Η κηδεία γίνεται ανήμερα των γενεθλίων της καθώς σήμερα η μικρή Αμέλια θα έκλεινε τα 4.

«Είχε τα γενέθλια και εμείς μαζεύαμε μπαλόνια και με αρνιά και με όλα που θα κάναμε το πάρτι της μικρής, τώρα θα κάνουμε φαρμάκι», λέει η θεία της, μιλώντας στο Live News.

«Δεν ξέρω πώς έφυγε, ήταν στον διάδρομο και έπαιζε με τα παιχνίδια του και σε δευτερόλεπτα έφυγε το παιδί. Μου είπε η κόρη μου ότι ‘’δευτερόλεπτα έφυγε το παιδί μαμά’’» λέει η γιαγιά της Αμέλιας.

Ο κύριος Νίκος, ο άνθρωπος που εντόπισε πρώτος το παιδί στην πισίνα δεν μπορεί να ξεχάσει τα όσα είδε. «Όταν κλείνω τα μάτια μου σκέφτομαι μόνο αυτό, ακόμα τη βλέπω μπροστά μου», συγκλονίζει.

«Τράβαγε τα μαλλιά του, πατέρας είναι. Η γιαγιά έκλαιγε, σπάραζε… » λέει κάτοικος της περιοχής, που ήταν παρών όταν βρέθηκε η 4χρονη και έκαναν προσπάθειες να την επαναφέρουν.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Αμέλια περπάτησε ολομόναχη για 200 και πλέον μέτρα κι έφτασε στην πισίνα μιας βίλας, οι ένοικοι της οποίας απουσίαζαν. Το παιδί φαίνεται πως βούτηξε στο νερό για να παίξει χωρίς να βρίσκεται κανείς εκεί τριγύρω για να τη σώσει.

«Βγήκα από το μπάνιο και κατάλαβα ότι το παιδί λείπει. Αφού ψάξαμε στον κήπο με τον άνδρα μου και τον πατέρα μου, τρέξαμε προς τη θάλασσα και ειδοποιήσαμε τις Αρχές», είπε η μητέρα της.

Για 50 λεπτά ένα ολόκληρο νησί αναζητούσε την μικρή Αμέλια αλλά δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι επαληθεύτηκαν.