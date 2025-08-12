Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Αγίας Παρασκευής, όταν νταλίκα έπεσε πίσω από άλλη νταλίκα στο 217,6 χλμ. Το φορτίο της -που ήταν το αλεύρι- σκορπίστηκε σε όλο το οδόστρωμα, κλείνοντας εντελώς το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο οδηγός της δεύτερης νταλίκας εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του. Μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.

Σημειώνεται, ότι η αστυνομία και η πυροσβεστική είχαν ήδη κινητοποιηθεί λόγω μιας πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει (σ.σ. πριν το τροχαίο) δίπλα στην Εθνική Οδό έξω από τη Λαμία, λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα. Οι καπνοί έκαναν επικίνδυνη την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα η αστυνομία να κλείσει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Λαμίας έως τον κόμβο Αγίας Παρασκευής.

Πέντε οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας και τη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας επενέβησαν άμεσα, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά, πριν αυτή προλάβει να πάρει διαστάσεις.

Ωστόσο, πριν ακόμη δοθεί ξανά το ρεύμα στην κυκλοφορία λόγω της παρουσίας των πυροσβεστικών οχημάτων, σημειώθηκε το τροχαίο στο ίδιο σημείο, προκαλώντας νέα διακοπή.

Οι Αρχές ξεκίνησαν αμέσως εργασίες καθαρισμού του οδοστρώματος με στόχο την επαναφορά της κυκλοφορίας στην Εθνική. Μέχρι τότε, η κίνηση διεξάγεται μέσω της παράκαμψης Λαμίας και του παραδρόμου έως την Αγία Μαρίνα.