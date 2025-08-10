Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Aρχές για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση φωτιάς.

Ένας 44χρονος συνελήφθη στο Μαρκόπουλο Αττικής και στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας συνελήφθη 28χρονος. Και οι δύο οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Συνελήφθη 44χρονος για θερμές εργασίες στο Μαρκόπουλο Αττικής

Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοντά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Αττικής, ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν στο «5 – Κατάσταση Συναγερμού».

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, ημεδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού».

Στον 44χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Συνελήφθη 28χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας

Την ίδια ώρα, στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας. Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.425 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Κορίνθου, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε χρήση φωτιάς, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.425 ευρώ».

Ο 28χρονος θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ