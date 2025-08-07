Ήταν 7 Αυγούστου του 2022 όταν ο άνθρωπος που έμαθε στους Έλληνες να «κοιτούν τα άστρα» ο Διονύσης Σιμόπουλος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο και μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, ως Επίτιμος Διευθυντής του Ευγενίδειου Ιδρύματος.

Στην ανακοίνωση του, το Ευγενίδειο Ίδρυμα, σήμερα τρία χρόνια μετά, μεταξύ άλλων αναφέρει για την απώλεια του ανθρώπου που «έκανε την επιστήμη να μιλά πιο απλά ελληνικά»: «Ο Διονύσης Σιμόπουλος έλεγε «Πάντα να κοιτάτε ψηλά . Εκεί όπου γεννιούνται τα άστρα, κι ίσως και τα όνειρα. Για χιλιάδες παιδιά που πέρασαν το κατώφλι του Πλανητάριου, ήταν Δάσκαλος. Κι αυτά τα παιδιά, χρόνια μετά, επέστρεφαν ως ενήλικες, μόνο και μόνο για να του πουν ένα «ευχαριστώ».

Το Newsbeast συνομίλησε με τον συνεργάτη και φίλο του Διονύση Σιμόπουλου, Φυσικό με ειδίκευση στην Αστροφυσική Καθηγητή Φάνη Σμάνη, για την προσωπικότητα και το έργο του διακεκριμένου έλληνα επιστήμονα που θεωρείται κορυφαίος στο τομέα της Αστροφυσικής, ενώ υπήρξε και Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας.

Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Α.Φ και διαχειριστής του Κακογιάννειου Αστεροσκοπείου / Πλανηταρίου Υπάτης Φάνης Σμάνης, αναφέρει: «Πριν περίπου δέκα πέντε χρόνια, στα καθίσματα του Αμφιθεάτρου «Σταύρος Κακογιάννης», σε μια συνέντευξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην συνέχεια, επίσημα, στην αμέσως επόμενη εκδήλωση , από τις πολλές επισκέψεις του στην Λαμία και την αγαπημένη του Υπάτη, ο αείμνηστος Διονύσης Σιμόπουλος, επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας, μας χαρακτήρισε ως το 3ο κατά σειρά, μικρό αλλά πολλά υποσχόμενο, πλήρες πλανητάριο της Ελλάδας.

Από τότε με την αμέριστη συμπαράστασή του σε πολλούς φανερούς και μη τομείς, με πολλές συμβουλές και πατρική καθοδήγηση ως μέντορας , δάσκαλος αλλά και πραγματικός φίλος , μας βοήθησε να σταθεροποιηθούμε στο χώρο της εκλαϊκευμένης αστρονομίας , που τόσο ο ίδιος λάτρεψε και υπηρέτησε στην ζωή του , για τη μετάδοση της γνώσης των μυστικών των άστρων και του σύμπαντος , σε όλους τους ανθρώπους , μικρούς και μεγάλους , στην ηλικία, στην πνευματική υπόσταση ,στην κοινωνική θέση , γνώστες και μη , επαγγελματίες και ερασιτέχνες , λάτρεις της απεραντοσύνης των γαλαξιών και των κόσμων.

Είμαστε αστρόσκονη διατεινόταν , με την ιδιότητα του συγγραφέα, μας προσκαλούσε σε ένα ακόμη από τα γνωστά του ταξίδια ,στο σύμπαν και τον κόσμο. Πόσες όμως ιδιότητες μπορώ να προσδώσω στη μνημη του.

Ο Διονύσης Σιμόπουλος ήταν ο απόλυτος Ελληνας μεταδότης της Επιστήμης της Αστρονομίας , ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομα του με την δημιουργία, εξέλιξη και λειτουργία του πρώτου και μεγαλύτερου Πλανηταρίου της Ελλάδας και όχι μόνον, που στεγάζεται στο Ευγενείδιο Ίδρυμα στην Αθήνα, ο άνθρωπος που κατάφερε με τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έχει, να εκλαϊκεύσει, να μεταφέρει , να περιγράψει και να εξηγήσει τα μυστικά του σύμπαντος, στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του Ευγενειδίου Πλανηταρίου άλλες και σε χιλιάδες άλλους συνανθρώπους μας, όλων των ηλικιών, όλων των πνευματικών και κοινωνικών και εκπαιδευτικών στρωμάτων ,που τον έχουν παρακολουθήσει ζωντανά , να απαγγέλει τα θαύματα του κόσμου , που μας περιβάλλει.

Μας είχε καθηλώσει πολλές φορές με τις διαλέξεις του , με το μεγάλο πλάτος ,αλλά και το αντίστοιχα μεγάλο βάθος των πληροφοριών που μας μεταφέρει, ώστε να αποκτήσουμε μια μικρή ιδέα για το τι είμαστε , από πού προερχόμαστε και που πιθανόν πάμε.

Αλλωστε όπως ο ίδιος λέει είμαστε αστράνθρωποι. Προερχόμαστε από τα άστρα και μελετώντας τα γινόμαστε ταπεινότεροι και καλύτεροι».

Κλείνοντας ο καθηγητής Φάνης Σμάνης υπογραμμίζει για την προσωπικότητα και την προσφορά του Διονύση Σιμόπουλου:

«Ως τον πρώτο και καλύτερο μεταδότη και αναμορφωτή της επιστήμης της εκλαΐκευσης της αστρονομίας στην Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε να θυμόμαστε τον Διονύση Σιμόπουλο και θα τον τιμούμε για πάντα. Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αστρονόμων Φθιώτιδας του χρωστάει πολλά, ο καθένας από εμάς του χρωστάμε πολλά. Όλα όσα μας έμαθε, ο τρόπος που μας τα δίδαξε, η ανθρωπιά του, θα μας ακολουθεί παντού.

Ως γνήσιος φίλος μου και πραγματικός μέντορας πολλών από μας και εμού προσωπικά, πρέπει και σήμερα στην μνήμη του να αναφωνήσω πόσο μας λείπει ως προσωπικότητα αλλά και πόσο παρόν είναι στο μυαλό και τον τρόπο έκφρασης της σκέψης μου. Ευχαριστούμε, Σάκη για όλα όσα μας προσέφερες στα γήινα σου χρόνια».