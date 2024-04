Τέσσερις ημέρες πριν από το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών, οι Rolling Stones άνοιξαν τη συναυλία τους στην Ελλάδα αλλά δεν την έκλεισαν ποτέ.

Ήταν 17 Απριλίου του 1967 όταν περίπου 10.000 ροκάδες κάθονταν στις εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, κρατώντας στα χέρια τους το πολυπόθητο εισιτήριο (που κόστιζε από 60 έως 120 δραχμές ή 500 δραχμές μπροστά από την εξέδρα) για τη συναυλία των Rolling Stones!

Το γήπεδο ήταν ζωσμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Αφού εμφανίστηκαν πρώτα τα ελληνικά συγκροτήματα Loubogg, MGC, Idols, Τάσος Παπασταμάτης, Δάκης και We Five στη σκηνή βγήκαν οι Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς, Μπράιαν Τζόουνς και Μπιλ Γουάιμαν ανοίγοντας τη συναυλία τους στην Αθήνα με το Last Time.

Ακολούθησαν τα τραγούδια Lady Jane, 19th Nervous Breakdown, Ruby Tuesday και Let’s spend the night together. Λίγο πριν αρχίσουν να παίζουν το Satisfaction, ο Μικ Τζάγκερ είχε την έμπνευση να ράνει τους θεατές με κόκκινα γαρύφαλλα κι επειδή δεν έφτανε στην εξέδρα, το ανέθεσε στον μάνατζερ της περιοδείας, Τομ Κέιλοκ.Η πράξη θεωρήθηκε επαναστατική από την Αστυνομία και αμέσως έξι άνδρες της έπεσαν πάνω του ασκώντας βία.

Οι υπεύθυνοι του γηπέδου, με διαταγή της Αστυνομίας, κατέβασαν τον γενικό και η συναυλία τερματίσθηκε άδοξα μέσα σε πυκνό σκοτάδι. Τα μέλη των Rolling Stones φυγαδεύτηκαν στο ξενοδοχείο, μη μπορώντας να καταλάβουν τι συνέβη. Αγανακτισμένοι θεατές συγκρούστηκαν με την αστυνομία και συγκρότησαν διαδήλωση που κατέληξε μπροστά από το «Χίλτον», φωνάζοζντας το σύνθημα: «Τσιλιχρήστο παραιτήσου!» (σ.σ. ο τότε διευθυντής της Αστυνομίας).

Όσα έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1521: Ο μεταρρυθμιστής, Μαρτίνος Λούθηρος, αφορίζεται από την Καθολική Εκκλησία.

1861: Οι κάτοικοι της Βιρτζίνια ψηφίζουν σε συνέδριό τους την προσχώρηση της πολιτείας τους στις ΗΠΑ.

1895: Υπογράφεται η Συνθήκη του Σιμονοσέκι μεταξύ της Κίνας και της Ιαπωνίας. Αυτό σηματοδοτεί το τέλος του Α’ Σινοϊαπωνικού Πολέμου και η ηττημένη δυναστεία Τσινγκ αναγκάζεται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της στην Κορέα και να παραχωρήσει εδάφη στην Ιαπωνία.

1897: Πραγματοποιείται η μάχη του Βελεστίνου, που έχει εγγραφεί στην ελληνική ιστορία σαν η μόνη επιτυχημένη αντίσταση του ελληνικού στρατού στον λεγόμενο και πόλεμο των τριάντα ημερών του 1897. Τα ελληνικά στρατεύματα κατάφεραν να συγκρατήσουν και να απωθήσουν τους Τούρκους από το να καταλάβουν το Βελεστίνο και τον Βόλο.

1912: Στρατεύματα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας ανοίγουν πυρ κατά απεργών εργατών σε κοιτάσματα χρυσού στη βορειοανατολική Σιβηρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 150 άτομα.

1918: Με τρίτη κατά σειρά εγκύκλιό της, η Εκκλησία της Ελλάδος καταδικάζει το έθιμο του καψίματος του Ιούδα.

1932: Στην Αιθιοπία, ο Χαϊλέ Σελασιέ καταργεί τη δουλεία.

1934: Η γαλλική κυβέρνηση αποφασίζει την απέλαση του πρώην ηγέτη των μπολσεβίκων, Λεόν Τρότσκι.

1937: Ο Ντάφι Ντακ κάνει το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο.

1941: Η Γιουγκοσλαβία παραδίδεται στους Ναζί, έπειτα από 11 ημέρες πολιορκίας του Βελιγραδίου.

1944: Δολοφονείται ο ηγέτης της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΚΚΑ, συνταγματάρχης Δημήτριος Ψαρρός, από τον ταγματάρχη του ΕΛΑΣ, Θύμιο Ζούλα.

1960: Περιοδεύοντας στην Αγγλία, ο 21χρονος Αμερικανός ρόκερ, Έντι Κόχραν, χάνει τη ζωή του, όταν το ταξί στο οποίο επιβαίνει μαζί με τη συνθέτρια, Σάρον Σίλεϊ, και τον τραγουδιστή, Τζιν Βίνσεντ, προσκρούει σε κολόνα φωτισμού στα περίχωρα της πόλης Τσίπενχαμ. Ο οδηγός, Τζορτζ Μάρτιν, θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 6 μηνών την οποία θα εκτίσει, χρηματική ποινή 50 λιρών και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 15 χρόνια.

1961: Επιχειρείται η αποτυχημένη απόβαση πρώην Κουβανών εξόριστων, εκπαιδευμένων στις ΗΠΑ, στον Κόλπο των Χοίρων, για την ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο, στην Κούβα. Η ΕΣΣΔ καταδικάζει τόσο την επιχείρηση, που αποφασίστηκε από τον Τζον Κένεντι, όσο και την απειλή μιας στρατιωτικής επέμβασης στο νησιωτικό κράτος.

1961: Ο Μάνος Χατζιδάκις βραβεύεται με Όσκαρ τραγουδιού για «Τα Παιδιά του Πειραιά», που έγραψε για την ταινία του Ζιλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή».

1964: Οι πρώτοι Έλληνες στρατιώτες της μεραρχίας που προορίζεται να ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου φτάνουν μυστικά στη Μεγαλόνησο.

1967: Οι Rolling Stones εμφανίζονται στην Αθήνα. Δίνουν συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώπιον 10.000 οπαδών τους, η οποία έχει άδοξο τέλος, λόγω επεισοδίων.

1969: Ο Σιρχάν Σιρχάν καταδικάζεται για τη δολοφονία του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι.

1970: Η διαστημική αποστολή «Apollo 13» επιστρέφει στη Γη.

1982: Η βασίλισσα Ελισάβετ υπογράφει συνταγματική πράξη, που δίνει το δικαίωμα στον Καναδά να ορίζει το Σύνταγμά του.

1990: Το Κυπριακό συμπεριλαμβάνεται στις συνομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, και της πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, στις Βερμούδες.

1994: Με την επανεκλογή του Ανδρέα Παπανδρέου ως προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λήγουν οι εργασίες του 3ου συνεδρίου του κινήματος.

Η Cheyenne Brando, κόρη του Μάρλον Μπράντο, βγαίνοντας το 1992 από το δικαστήριο στην Ταϊτή για τη δολοφονία του συντρόφου της

1995: Στην Ταϊτή, αυτοκτονεί η κόρη του ηθοποιού Μάρλον Μπράντο, Τσεγέν, που έπασχε από μελαγχολία, μετά το φόνο του μνηστήρα της από τον ετεροθαλή αδελφό της.

1996: Ο Παναθηναϊκός ηττάται από τον Άγιαξ με 3-0 στο ΟΑΚΑ και αποκλείεται από τον τελικό του Champions League. Στον πρώτο αγώνα (3 Απριλίου) είχε νικήσει τον μεγάλο του αντίπαλο στο Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ με 1-0, σταματώντας ένα σερί 189 αήττητων αγώνων του αντιπάλου του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

2002: Τέσσερις Καναδοί χάνουν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν, από φίλια πυρά δύο αμερικανικών F-16.

2006: Παλαιστίνιος βομβιστής αυτοκτονίας πυροδοτεί εκρηκτικό μηχανισμό σε εστιατόριο του Τελ Αβίβ, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας 66.

2011: Πεθαίνει ο συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και δισκογραφικός παραγωγός, Νίκος Παπάζογλου, με το χαρακτηριστικό κόκκινο φουλάρι του. Τραγούδια του ερμήνευσαν πολλοί μεγάλοι Έλληνες καλλιτέχνες, ενώ στήριξε πολλούς εξ αυτών (όπως και συγκροτήματα) στα πρώτα τους βήματα.

2012: Πεθαίνει ο Δημήτρης Μητροπάνος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές της σύγχρονης εποχής. Ερμήνευσε χαρακτηριστικά τραγούδια σημαντικών στιχουργών και συνθετών, ενώ με τις λαϊκές επιτυχίες του σημάδεψε τον χώρο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό του πανελληνίου.

2014: Πεθαίνει ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, βραβευμένος με Νόμπελ (1982) Κολομβιανός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λογοτεχνικού ρεύματος που ονομάζεται «μαγικός ρεαλισμός».

2021: Ο παγκόσμιος αριθμός των θανάτων από COVID-19 ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια.

Γεννήσεις

1863 – Κωνσταντίνος Καβάφης, έλληνας ποιητής

1916 – Τάκης Βαρβιτσιώτης, έλληνας ποιητής.

1989 – Βούλα Παπαχρήστου, Ελληνίδα αθλήτρια

1992 – Σκοντράν Μουσταφί, Γερμανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

1999 – Βύρων Κολάσης, Έλληνας μουσικός

2003 – Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής

2010 – Άννα Καλουτά, Ελληνίδα ηθοποιός

2011 – Νίκος Παπάζογλου, Έλληνας τραγουδοποιός

2012 – Δημήτρης Μητροπάνος, Έλληνας τραγουδιστής

2014 – Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, Κολομβιανός συγγραφέας

2021 – Σπύρος Γιατράς, Έλληνας στιχουργός