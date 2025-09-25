Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στο εργοτάξιο του Ελληνικού και το Riviera Tower.

Ο κ.Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στους χώρους και είδε από κοντά τα έργα που προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, χάρη στη δουλειά 3.000 εργαζομένων.

Επίσης, είδε το της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος που έχει ολοκληρωθεί κατά 80%.

Σε δηλώσεις που έκανε στις κάμερες, είπε:

«Όταν το έργο ολοκληρωθεί όλοι οι Έλληνες θα είμαστε υπερήφανοι, γιατί στη θέση ενός πρώην αεροδρομίου θα έχει γίνει μια καινούργια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη».