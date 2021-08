Για τρίτη συνεχή χρονιά η Lidl Ελλάς διακρίθηκε για τον εμπνευστικό σχεδιασμό, τη δημιουργικότητα αλλά και την καινοτομία των συσκευασιών της στα Packaging Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει τις επιχειρήσεις για την καινοτομία στο σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σε ολόκληρη την αλυσίδα συσκευασίας των προϊόντων τους.

Συγκεκριμένα το τμήμα Branding & Packaging της Lidl Ελλάς απέσπασε:

– Silver βραβείο στην κατηγορία «Circular Economy» για τη νέα οικολογική συσκευασία κερασιών χωρίς πλαστικό που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη Lidl Ελλάς

– Bronze βραβείο στην κατηγορία «Marketing in the Greek market» για τα νέα Vegan προϊόντα «ΓΑΛΠΟ» υποκατάστατα τυριού

– Bronze βραβείο στην κατηγορία «Marketing in the Greek market» για τα νέα ελληνικά βιολογικά προϊόντα «Bio Organic»

Το 2020 αντίστοιχα, το τμήμα Branding & Packaging της Lidl Ελλάς κατέκτησε 5 κορυφαίες, διεθνείς διακρίσεις packaging design, για τον σχεδιασμό συσκευασίας της Ρετσίνας και του επετειακού ερυθρού οίνου ιδιωτικής ετικέτας «Είκοσι Ιστορίες», που επιμελήθηκε η Caparo Design Crew σε 3 από τους σημαντικότερους θεσμούς design στον κόσμο:

– Best of the Best & Red Dot στα Red Dot Award – Brands & Communication Design, για τη συσκευασία της Ρετσίνας και τη συσκευασία του επετειακού ερυθρού οίνου ιδιωτικής ετικέτας «Είκοσι Ιστορίες», η οποία δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Lidl Ελλάς για τα 20 χρόνια δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα.

– Silver & Bronze Pentaward για τη συσκευασία της Ρετσίνας και του επετειακού ερυθρού οίνου «Είκοσι Ιστορίες» αντίστοιχα

– Βραβείο Creative Excellence Packaging Design/Limited Edition στα βραβεία D&AD για τη συσκευασία του επετειακού ερυθρού οίνου «Είκοσι Ιστορίες»

Η Lidl Ελλάς προσαρμόζει τα τελευταία χρόνια στη σχεδίαση των συσκευασιών της τις σύγχρονες τάσεις, τις ανάγκες αλλά και τις στάσεις ζωής των καταναλωτών. Οι συσκευασίες της δεν αντανακλούν μόνο τη φιλοσοφία της ποιότητας των προϊόντων αλλά ενισχύουν και την προστιθέμενη αξία της εμπορικότητάς τους. Ταυτόχρονα αναβαθμίζουν την αγοραστική εμπειρία, με τη λειτουργικότητα και την «immersive» λογική της σχεδίασης.

Πάνω απ’ όλα όμως, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τα τελευταία χρόνια σταθερά τις αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Εξελίσσει το packaging design με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και χαρακτηριστικά που προωθούν τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας.

Για τη Lidl Ελλάς ο δρόμος για ένα καλύτερο αύριο είναι σχέδιο με πνοή και προοπτική. Περνά μέσα από την καλύτερη ποιότητα καθημερινής ζωής, για καθεμία και καθένα, για τον τόπο, για τον πλανήτη μας.