Τιμητικές διακρίσεις της REDEX στα Energy Mastering Awards 2019

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η εταιρεία REDEX AE στην τελετή απονομής των βραβείων Energy Mastering Awards 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στο Radisson Blu Park Hotel.

Στην τελετή έδωσαν το παρών περισσότερα από 260 στελέχη 65+ κορυφαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις πρακτικές και τα έργα που βραβεύτηκαν, ξεχωρίζοντας από την εφαρμογή των αρχών της αειφορίας, την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση.

Η REDEX A.E. ανάμεσα σε μια πλειάδα επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και του ευρύτερου επιχειρηματικού κύκλου, έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις.

Συγκεκριμένα βραβεύτηκε με GOLD βραβείο, στην ενότητα Energy Conservation, για το Έργο Βελτίωσης ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος – Εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (P.Q.O.S. Power Quality Optimization Systems) στο εργοστάσιο της εταιρίας Barilla Hellas στην Θήβα Βοιωτίας.

Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Νίκανδρος Κεπέσης, Διευθυντής Τμήματος Ενεργειακών Υπηρεσιών της Redex με τον κύριο Γιώργο Αλεξίου, Διευθυντή Εργοστασίου Θήβας και τον κύριο Κωνσταντίνο Τσομώκο, Τεχνικό Διευθυντή Εργοστασίου Θήβας.

O κύριος Αλεξίου αφού ευχαρίστησε την Redex για την άψογη συνεργασία στην υλοποίηση αυτού του project, τόνισε ότι αυτό το έργο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αποστολή που έχει ο Όμιλος Barilla το “Good for you, Good for the planet».

Με SILVER βραβείο βραβεύτηκε στην ενότητα Resource Sustainability-Energy Mastering, για το Έργο Βελτίωσης ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος – Εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας (P.Q.O.S. Power Quality Optimization Systems) στο εργοστάσιο της εταιρίας Isomat στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.

Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Κωνσταντίνος Τερζητάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Redex με τον κύριο Στέφανο Τζιρίτη, Πρόεδρο της ISOMAT.

Ο Πρόεδρος της ISOMAT κύριος Στέφανος Τζιρίτης αναφερόμενος στη βράβευση της εταιρείας του σε συνεργασία με την Redex, επισήμανε ότι, «Το βραβείο αυτό αποδεικνύει ότι η συνεργασία μις βιομηχανίας με μια πολύ καλή τεχνική εταιρεία, επιφέρει αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα αυτό είναι φιλικό και προς το περιβάλλον».

Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής των βραβείων, Δρ Γιώργος Αγερίδης, στην εισαγωγική ομιλία του, υπογράμμισε πως «η θερμή ανταπόκριση των εταιρειών ηγετών της ελληνικής αγοράς στα Energy Mastering Awards 2019 αποδεικνύει πως η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί πλέον πολύ σημαντική υπόθεση για το επιχειρείν, με στόχο την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής».