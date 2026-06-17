Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να βρίσκεται η παρουσία της Binance στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ξένα πρακτορεία μετέδωσαν ότι η μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο ενδέχεται να χάσει από τον Ιούλιο τη δυνατότητα να εξυπηρετεί πελάτες στην ευρωπαϊκή αγορά, εάν δεν εξασφαλίσει εγκαίρως άδεια λειτουργίας στο πλαίσιο του κανονισμού MiCA.

Σύμφωνα με το Reuters, η αίτηση της Binance προς την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φέρεται να οδηγείται σε απόρριψη. Η αδειοδότηση μέσω μιας εθνικής εποπτικής αρχής είναι κρίσιμη, καθώς στο πλαίσιο του MiCA μια εταιρεία crypto που λαμβάνει άδεια σε κράτος-μέλος μπορεί στη συνέχεια να παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του λεγόμενου «passporting».

Το δημοσίευμα τοποθετεί την υπόθεση σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον αυστηρότερης εποπτείας για τον κλάδο των crypto, καθώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια έως το τέλος Ιουνίου, προκειμένου να συνεχίσουν να εξυπηρετούν πελάτες. Χωρίς την άδεια αυτή, η Binance δεν θα μπορεί να λειτουργεί υπό το νέο ευρωπαϊκό καθεστώς, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα επόμενα βήματα της εταιρείας και για τους χρήστες της στην Ευρώπη.

Η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το Reuters, αρνήθηκε να σχολιάσει την αίτηση της Binance, επικαλούμενη τους κανόνες εμπιστευτικότητας που διέπουν τέτοιες διαδικασίες.

Η απάντηση της Binance

Από την πλευρά της, η Binance υποστηρίζει ότι η πρόθεσή της ήταν να δημιουργήσει 100 υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, εισφέροντας τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία. Η εταιρεία σημειώνει ότι έχει υποβάλει πλήρη αίτηση, συμβατή, όπως τονίζει, με το ρυθμιστικό πλαίσιο, η οποία εξετάστηκε επί 11 μήνες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στην τοποθέτησή της, η Binance αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνεργάστηκε στενά με την ελληνική εποπτική αρχή και υποστηρίζει ότι, κατά την αντίληψή της, η αίτηση κρίθηκε συμβατή με τις απαιτήσεις του κανονισμού MiCA για τις αγορές κρυπτοστοιχείων.

Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι, σύμφωνα με τη δική της κατανόηση, η αίτηση εξετάστηκε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, της ESMA, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φέρεται να είχε ενημερώσει την ευρωπαϊκή αρχή ότι θεωρούσε την αίτηση συμβατή με το ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αδειοδότηση σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η Binance τονίζει ότι προτεραιότητά της είναι να περιορίσει στο ελάχιστο οποιαδήποτε αναστάτωση για τους χρήστες της και να τους κρατήσει ενήμερους για τις εξελίξεις. Μόλις υπάρξουν πρόσθετες πληροφορίες, θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες απευθείας στους πελάτες της σχετικά με τα επόμενα βήματα και τις διαθέσιμες επιλογές. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα παράσχει νέα ενημέρωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, η Binance επιχειρεί να διευρύνει το πλαίσιο της συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειες των εξελίξεων δεν αφορούν μόνο την ίδια. Όπως αναφέρει, αγγίζουν ευρύτερα ζητήματα που σχετίζονται με τη ρευστότητα της ευρωπαϊκής αγοράς, την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και τη φορολογική βάση της Ευρώπης.

Η εταιρεία δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην ευρωπαϊκή αγορά και πρόθυμη να λειτουργήσει υπό ένα πραγματικά εναρμονισμένο καθεστώς MiCA. Στο επίκεντρο, όπως αναφέρει, βρίσκεται πλέον η αναζήτηση του κατάλληλου δρόμου ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί εντός του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.