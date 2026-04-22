Νέο πακέτο παρεμβάσεων περίπου 500 εκατ. ευρώ, με βασικούς αποδέκτες τους συνταξιούχους, ανακοινώνει σήμερα Τετάρτη (22/4) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την κυβέρνηση να αξιοποιεί την υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2025, το οποίο κινείται σε επίπεδα υψηλότερα των προβλέψεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναμένεται να ανακοινωθούν από τη Eurostat, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώνεται κοντά στο 4,8%-4,9% του ΑΕΠ, ή περίπου 12,2 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του 3,7% του ΑΕΠ ή 9,1 δισ. ευρώ. Το επιπλέον δημοσιονομικό περιθώριο εκτιμάται ότι φτάνει τα 3 δισ. ευρώ, ωστόσο ο διαθέσιμος χώρος για νέες παρεμβάσεις περιορίζεται σημαντικά λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και των σχετικών δεσμεύσεων.

Μόνιμες παρεμβάσεις

Στις μόνιμες παρεμβάσεις που θα ενσωματώνει το νέο κυβερνητικό πακέτο, πληροφορίες αναφέρουν ότι περιλαμβάνεται η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι ενδεχομένως στα 300 ευρώ, σε συνδυασμό με διεύρυνση των δικαιούχων. Σήμερα το μέτρο καλύπτει περίπου 1,4 εκατ. πολίτες, μεταξύ των οποίων συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία.

Έκτακτα μέτρα

Στο σκέλος των έκτακτων μέτρων, το οικονομικό επιτελείο διατηρεί «ασπίδες» απέναντι στις πιέσεις της ενεργειακής κρίσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Μάιο, η συνέχιση της στήριξης για την αγορά λιπασμάτων, καθώς και οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης τύπου fuel pass μετά τη λήξη του υφιστάμενου μέτρου, ενώ εξετάζεται και η επαναφορά επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος, με επιφυλάξεις ωστόσο για την αποτελεσματικότητά της.

Οι σημερινές ανακοινώσεις θεωρούνται η πρώτη φάση ενός ευρύτερου πακέτου, το οποίο θα συμπληρωθεί τους επόμενους μήνες με αποκορύφωμα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στον πυρήνα του σχεδιασμού για τη ΔΕΘ περιλαμβάνονται μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις, με σενάρια που εξετάζουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου, αλλά και την υποχώρηση του εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20%. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και αλλαγές στα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Την ίδια στιγμή εξετάζεται η ελάφρυνση των συνταξιούχων μέσω μείωσης ή και κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται σε συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Η εισφορά αυτή, που φτάνει έως και το 14% για υψηλότερα ποσά, αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων. Στο τραπέζι παραμένει και η αύξηση της επιστροφής ενοικίου πέραν του σημερινού ορίου των 800 ευρώ.