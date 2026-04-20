Σε υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας προχώρησε η Φάις Συμμετοχών για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στο κοινό επενδυτικό σχήμα αποτελούμενο από 4 επενδυτικά κεφάλαια (funds), τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Extendam, και την Redcliffe Capital.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 28,3 εκατ. ευρώ. Μέρος του τιμήματος, ποσό περίπου 16,8 εκατ., αφορά την ανάληψη δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων της θυγατρικής. Η συναλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδος περί τα €5,5 εκατ. στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» κατέχει το ξενοδοχείο «Radisson Blu Zaffron Resort» στο Καμάρι Σαντορίνης, το οποίο αναπτύσσεται σε τέσσερα όμορα οικόπεδα και διαθέτει δυναμικότητα 103 δωματίων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις.

Η εν λόγω συναλλαγή, όπως επισημαίνεται, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητές της και σταδιακή αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.