Σε αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου προχωρά η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών», στο πλαίσιο απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και μετά τη σχετική έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Από τις 20 Απριλίου 2026, η εταιρεία θα εμφανίζεται στο χρηματιστήριο με τη νέα επωνυμία «EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS», χωρίς μεταβολή στον κωδικό ΟΑΣΗΣ της μετοχής της.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε:

Η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX, εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2026, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) του καταστατικού της Εταιρείας και τη μεταβολή της επωνυμίας της από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» σε «EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS». Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως “EURONEXT ATHENS HOLDING S.A.”.

Την 16η Απριλίου 2026, το Υπουργείο Ανάπτυξης με την με αριθ. πρωτ. 4067894ΑΠ/16.04.2026 απόφασή του (ΑΔΑ: ΡΝΕΨ46ΝΛΣΞ-70Ρ), η οποία καταχωρίσθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ενέκρινε την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας και την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Το χρηματιστήριο EURONEXT ATHENS (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών) ενημερώθηκε στις 17 Απριλίου 2026 για την τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 20η Απριλίου 2026 η επωνυμία της Εταιρείας στο χρηματιστήριο EURONEXT ATHENS αλλάζει σε «EURONEXT ATHENSHOLDING Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS».

Σημειώνεται ότι δεν θα αλλάξει ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της Εταιρείας.

