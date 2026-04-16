Η χρηματιστηριακή αγορά της Ταϊβάν ξεπέρασε εκείνη της Βρετανίας, χάρη στη ραγδαία άνθηση των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Πλέον, η ασιατική χώρα βρίσκεται στην έβδομη θέση παγκοσμίως, πίσω από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ, την Ινδία και τον Καναδά.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μετοχών της Ταϊβάν έφτασε τα 4,13 τρισ. δολάρια την Πέμπτη, ξεπερνώντας τα 4,09 τρισ. δολάρια της Βρετανίας.

Επίσης, το Bloomberg παρουσίασε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η αγορά της Ταϊβάν έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη χάρη στους παρόχους υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται σε μικροτσίπ που παράγει η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, η οποία αντιπροσωπεύει το 45% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της χώρας.

«Αυτός είναι ο υπερκύκλος της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο William Bratton, επικεφαλής της έρευνας για τις μετοχές στην Ασία-Ειρηνικό της BNP Paribas.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει τις μετοχές της TSMC σε άνοδο σχεδόν κατά ένα τρίτο μέχρι στιγμής φέτος, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό. Ο κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι θα επιταχύνει τις επενδύσεις κεφαλαίου για να καλύψει τη ζήτηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι πελάτες έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα ελλείψεων.

«Χρησιμοποιούμε πολλαπλά μέσα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε, όπου μπορούμε και με όποιον τρόπο μπορούμε, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την υποστήριξη προς τους πελάτες μας σε όλες τις πλατφόρμες», δήλωσε ο CC Wei, διευθύνων σύμβουλος της TSMC.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης δεν διαθέτουν ουσιαστικά καμία μετοχή στο χρηματιστήριο που να επωφελείται από αυτόν τον τεχνολογικό υπερκύκλο, εκτός από την ASML», δήλωσε ο Bratton. «Αν η ανοδική πορεία του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνεχιστεί, η Κορέα θα είναι η μεγάλη ιστορία και θα μπορούσε να ξεπεράσει και το Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε στη συνέχεια.