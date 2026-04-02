Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχειρηματικής συνένωσης της Allwyn και του ΟΠΑΠ, η οποία δημιουργεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Allwyn AG (η «Allwyn») στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ). Το ορόσημο αυτό σηματοδοτήθηκε με τη σημερινή συμβολική τελετή έναρξης της συνεδρίασης του ΧΑ, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Allwyn. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της Allwyn στο ΧΑ διεξάγεται υπό το σύμβολο ALWN.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Allwyn στο ΧΑ είναι ένα σημαντικό ορόσημο και αποτελεί την έναρξη του «ταξιδιού» της ως εισηγμένη εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιγνίων, που εστιάζει σε λοταρίες. Σήμερα, η Allwyn κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand σε αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, και αξιοποιεί παράλληλα ευκαιρίες ανάπτυξης που την τοποθετούν κατάλληλα, ώστε να καθορίζει τις τάσεις στον κλάδο.

Η εισαγωγή της Allwyn στο ΧΑ αναδεικνύει τους ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς της εταιρείας με την ελληνική οικονομία και κεφαλαιαγορά. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό κόμβο και αγορά προτεραιότητας για την Allwyn. Επιπλέον, τονίζει το όραμά της για το μέλλον των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της, οι οποίες θα βασιστούν στη διαφοροποίηση, την εστίαση στην καινοτομία και την τεχνολογία, καθώς και τη δέσμευση στο υπεύθυνο παιχνίδι και τη συνεισφορά σε κοινωφελείς σκοπούς. Η Allwyn έχει την πρόθεση να επιδιώξει την πρόσθετη εισαγωγή της και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, όπως αυτό του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.

Ο Γιάννoς Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον Karel Komarek, Ιδρυτή και Πρόεδρο της Allwyn

Η τελετή έναρξης της συνεδρίασης είναι μια μακρόχρονη παράδοση του ΧΑ για τον εορτασμό ορόσημων της αγοράς και εταιρικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχών και άλλων σημαντικών γεγονότων. Στο πλαίσιο αυτό, στην τελετή παρευρέθηκαν ο Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της εταιρείας, και ηγετικά στελέχη της Allwyn AG και της Allwyn Ελλάδος. Χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, και η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο Γιάννoς Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Νατάσα Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, o Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, και ο Μιχάλης Φέκκας, Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατά την ομιλία του, ο Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn, τόνισε: «Η Allwyn είναι μια διαφοροποιημένη και ηγετική εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι εταιρεία με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών, σαφή στρατηγική για το μέλλον και δέσμευση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κλάδου των λοταριών και της διασκέδασης μέσω τυχερών παιχνιδιών. Είναι μια εταιρεία που αποδεικνύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, οι συναρπαστικές προτάσεις προς τους πελάτες και η βαθιά δέσμευση για υπευθυνότητα μπορούν να συμβαδίζουν. Σήμερα, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Allwyn – ένα κεφάλαιο γεμάτο αυτοπεποίθηση, ορμή και απεριόριστες δυνατότητες».