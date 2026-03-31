Δυναμική ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω προσδοκιών για αναβάθμιση σήμερα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές από τον οίκο MSCI (Morgan Stanley Capital International).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.065,04 μονάδες, σημειώνοντας υψηλά κέρδη 2,90%.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Μάρτιο με πτώση 9,33%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 2,63%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 339,501 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 55.288.488 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,68%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+7,48%), της Alpha Bank (+6,73%), της Eurobank (+6,23%), της Πειραιώς (+5,71%), της Aktor (+5,35%), της Εθνικής (+4,21%), της Elvalhalcor (+4,01%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,99%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-1,58%) και του ΟΤΕ (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 15.746.932 και 12.795.424 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 59,26 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 52,74 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 91 μετοχές, 19 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.