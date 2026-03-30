Οι αγορές βυθίζονται σε νέο κύκλο πανικού, καθώς το συνεχιζόμενο πολεμικό μέτωπο ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν μετατρέπεται σε πλήρες sell-off στη Wall Street, με τον Dow και τον Nasdaq σε διόρθωση άνω του 10% και τον S&P 500 να «φλερτάρει» με την ίδια ζώνη.

Η έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 110–115 δολάρια το βαρέλι, οι φόβοι για κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και η αμφισβήτηση της λεγόμενης «προσέγγισης Τραμπ» (συναλλαγή με δικαιώματα προαίρεσης που προσφέρει προστασία από ζημίες) σπρώχνουν επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων σε βίαιη αποστροφή ρίσκου. Κορυφαίοι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η τρέχουσα αναταραχή στις αγορές μπορεί να είναι μόνο η αρχή, εάν ο πόλεμος τραβήξει σε βάθος και το πετρέλαιο πλησιάσει τα 125–150 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές ακυρώνουν την «προσέγγιση Τραμπ» μέσα στο sell-off

Ο ένας μετά τον άλλον, μεγάλοι παίκτες της Wall Street υποδεικνύουν ως βασικό πυροκροτητή του sell-off όχι μόνο τον πόλεμο, αλλά και την ασάφεια της Ουάσινγκτον για τη διάρκειά του. Οι αναλυτές της Barclays μιλούν ανοιχτά για «flip-flopping» της κυβέρνησης Τραμπ, σημειώνοντας ότι η συνεχής εναλλαγή μηνυμάτων έχει διαβρώσει την αξιοπιστία της «προσέγγισης Τραμπ», της άτυπης πεποίθησης ότι ο Λευκός Οίκος θα σπεύσει να στηρίξει τις αγορές σε κάθε σοβαρή πτώση.

Το κλείδωμα των βασικών δεικτών σε διόρθωση, με τον Nasdaq 100 να χάνει πάνω από 11% από τα ιστορικά υψηλά και τον Dow να περνά σε επίσημη διόρθωση, δείχνει ότι το «μαξιλάρι» πολιτικής στήριξης δεν πείθει πλέον τα μεγάλα χαρτοφυλάκια. Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές της JPMorgan βλέπουν ήδη επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και πρόσθετη άνοδο του πληθωρισμού κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα, ακόμη και σε σενάριο μερικής αποκλιμάκωσης αργότερα μέσα στο έτος.

Αγορές, πετρέλαιο και φόβος στασιμοπληθωρισμού

Η μάχη των πυραύλων έχει γίνει μάχη των βαρελιών: η εκτίναξη του Brent πάνω από τα 112–115 δολάρια και η συνεχιζόμενη άνοδος του WTI πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι τροφοδοτούν τον φόβο ενός νέου στασιμοπληθωριστικού σοκ. Η είσοδος των Χούθι από την Υεμένη στο μέτωπο, οι επιθέσεις σε υποδομές και η ουσιαστική παράλυση του Στενού του Ορμούζ επιτείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας.

Ο «Einstein της Wall Street» Peter Tuchman προειδοποιεί ότι η εκτόξευση του πετρελαίου για παρατεταμένο διάστημα θα προκαλέσει «τεράστιο» πληθωριστικό αντίκτυπο και πιθανή νέα άνοδο των επιτοκίων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις αγορές. Ο Mark Zandi της Moody’s Analytics θέτει τον πήχη κινδύνου στα 125 δολάρια το βαρέλι για να φτάσει η αμερικανική οικονομία σε κρίσιμο σημείο καμπής, ένα επίπεδο που με τις σημερινές εντάσεις δεν μοιάζει καθόλου απίθανο.

Sell-off τώρα, ευκαιρία αύριο;

Παρά το κλίμα πανικού, μια μερίδα «αντιρρησιών» βλέπει το τρέχον sell-off ως υπερβολική αντίδραση και όχι προάγγελο μόνιμης καταστροφής. Ο Torsten Sløk της Apollo εκτιμά ότι οι αγορές «υπεραντιδρούν» σε ένα παράθυρο 4–6 εβδομάδων αυξημένης μεταβλητότητας, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει τελικά σε δεκαετίες μεγαλύτερης σταθερότητας σε πετρέλαιο, εφοδιαστικές αλυσίδες και γεωπολιτική αρχιτεκτονική στον Κόλπο, σύμφωνα με το Business Insider.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διαχειριστής Peter Mallouk υπενθυμίζει ότι βραχυπρόθεσμα τις τιμές κουνάνε πόλεμοι, πετρέλαιο, επιτόκια και συναισθηματικές εξάρσεις, αλλά μακροπρόθεσμα «μετράνε μόνο τα κέρδη» των εταιρειών, διαχωρίζοντας τους «κερδοσκόπους του τώρα» από τους επενδυτές του «long game». Ωστόσο, αναλυτές όπως ο Steven Blitz της GlobalData TS Lombard προειδοποιούν ότι η αβεβαιότητα γύρω από μια πιθανή «Hotel California» παγίδα στο Ιράν, ένας πόλεμος από τον οποίο οι ΗΠΑ δεν θα μπορούν εύκολα να «τσεκ-άρονται», μπορεί να διαβρώσει τα θεμέλια μιας bull market που κρατά σχεδόν 45 χρόνια.