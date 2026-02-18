Κέρδη μετά τη φορολογία 481 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος της Τράπεζας Κύπρου για το 2025.

Στα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου που ανακοινώθηκαν ξεχωρίζουν:

Ρεκόρ νέων χορηγήσεων

Οι νέες χορηγήσεις ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 23% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή για στήριξη των πελατών και της κυπριακής οικονομίας. Η αύξηση προήλθε κυρίως από εταιρίες και διεθνείς πελάτες. Τα συνολικά εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα 10.9δισ. ευρώ.

Κέρδη

Κέρδη μετά τη φορολογία 481 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους 1.10 ευρώ.

O δείκτης κόστος προς έσοδα παραμένει χαμηλός στο 37%

Μέρισμα

Μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διανομή προς τους μετόχους, ύψους 305 εκατ. ευρώ.

Αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 70% – στο ανώτερο όριο της Μερισματικής Πολιτικής.

Αύξηση 25% στη συνολική διανομή σε ετήσια βάση

0,70 ευρώ ανά κοινή μετοχή

705 εκατ. ευρώ σωρευτικές διανομές από το 2022

Αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων

Ισχυρή απόδοση στα ψηφιακά κανάλια, αποδεικνύοντας την επιτυχία των επενδύσεων σε τεχνολογία και στην εμπειρία πελάτη.

504.000 ενεργοί ψηφιακοί χρήστες στο τέλος του 2025

62% αύξηση ετησίως στους λογαριασμούςQuickAccount σε 51.306

33% αύξηση ετησίως στα ψηφιακά δάνεια, στα Euro195 εκατ. Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.2%

Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ύψους 321%. Πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους 9.2 δις. ευρώ.

Σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Πανίνος Νικολαου αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Σύμφωνα με τη συνεχή δέσμευσή για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας, υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας και σήμεραπροτείνουμε τελικό μέρισμα ύψους 0.501 ευρώ ανά συνήθη μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό διανομής για το 2025 σε 305 εκατ ευρώ που αντανακλά ποσοστό διανομής 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής μας για το 2025, και αντιστοιχεί σε 0.701 ευρώ ανάσυνήθη μετοχή.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τόσο ως προς το ποσοστόδιανομής όσο και ως προς το συνολικό ποσό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, κατά τα δύο τελευταία έτη, έχουμε προχωρήσει σε διανομές ύψους περίπου 550 εκατ.ευρώ αποδεικνύοντας την ικανότητα μας για δημιουργία αυξημένων ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας.

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρή και ανήλθε σε 436 μ.β. και οδήγησε στην αύξηση του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 21.0% και του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25.9%, μετά την αφαίρεση της διανομής μερισμάτων. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα 6.10 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο που εξυπηρετεί τα τρία τέταρτα του πληθυσμού, δραστηριοποιούμαστε σε μια ανθεκτική οικονομία, η ανάπτυξη της οποίας συνεχίζει να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το 2026 (σε πραγματικούς όρους) αναμένεται να αυξηθεί κατά 3.1%, σε σύγκριση με 1.2% για την Ευρωζώνη.

Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε ενημέρωση επενδυτών στις 3 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιάσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους.

Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας.»