Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Τιτάν , ενώ πιέστηκαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.279,10 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.267,25 μονάδες (-0,94%) και υψηλότερη τιμή στις 2.304,02 μονάδες (+0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 314,82 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.834.056 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,65%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+4,20%), της Metlen (+2,01%), Lamda Development (+1,42%), της Σαράντης (+1,38%), της Κύπρου (+1,30%) και του ΔΑΑ (+1,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,13%), της ΔΕΗ (-2,10%), της Aktor (-1,79%), της Optima Bank (-1,69%) και της Alpha Bank (-1,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.659.104 και 10.622.915 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 68,72 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 46,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.