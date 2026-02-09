Η Πειραιώς και η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προχώρησαν σε νέα συμφωνία με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των εμπορικών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, ανανεώνοντας τη συνεργασία τους και διευρύνοντας τη βάση των δικαιούχων. Στο επίκεντρο μπαίνει ένα «πακέτο» τραπεζικών και ασφαλιστικών λύσεων, σχεδιασμένων για τις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων στις τοπικές αγορές, αλλά και για κινήσεις ανάπτυξης.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο προνομίων για τα μέλη της ΕΣΕΕ

Η Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε, προσφέρει στις εμπορικές επιχειρήσεις που είναι μέλη της ΕΣΕΕ στοχευμένες επιλογές, με δυνατότητα να αξιοποιηθεί είτε το σύνολο των προνομίων είτε μόνο όσα ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Κεφάλαιο Κίνησης συνδεδεμένο με το POS, με προνομιακό επιτόκιο, για επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η πιο άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα, σε ένα εργαλείο που «κουμπώνει» στην εμπορική δραστηριότητα.

Ασφαλιστικό πρόγραμμα με εκπτωτική καμπάνια 15% από την ERGO, σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της. Το πρόγραμμα «ERGO My Business» περιλαμβάνει καλύψεις εναρμονισμένες με τον Νόμο 5116/2024, που καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών.

Εκπτώσεις και παροχές από την epay, στρατηγικό συνεργάτη της Πειραιώς στον τομέα αποδοχής πληρωμών, ώστε να ενισχυθεί το οικοσύστημα πληρωμών των επιχειρήσεων με καλύτερους όρους.

Διεύρυνση δικαιούχων και διαδικασία πρόσβασης

Με τη νέα συμφωνία, οι δύο πλευρές προχώρησαν στη διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις που θα λάβουν τη σχετική βεβαίωση από την ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ.

Η συμφωνία, όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της ΕΣΕΕ για ευκολότερη πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, καθώς και τη δέσμευση της Πειραιώς να στηρίζει έμπρακτα τις επιχειρήσεις στις τοπικές αγορές.

Πού θα ενημερωθούν οι επιχειρήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο καταστημάτων της Πειραιώς σε όλη την Ελλάδα, ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά και να αξιοποιήσουν τα προνόμια. Όπως αναφέρεται, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Τράπεζας είναι διαθέσιμοι για καθοδήγηση και προτάσεις λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ