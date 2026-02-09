Χωρίς σημαντικές μεταβολές κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εμφανίζοντας σαφείς σταθεροποιητικές τάσεις. Η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθησυχάζει τις αγορές, ενώ η στρατηγική στροφή της Ινδίας μακριά από το ρωσικό αργό θέτει ένα «ανάχωμα» στην πτώση των τιμών.

Υψηλό παραμένει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου

Η τιμή του Brent ενισχύθηκε οριακά κατά 0,25% στα 68,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε ανάλογη άνοδο (+0,27%) στα 63,72 δολάρια. Η σχετική ηρεμία αποδίδεται στη δέσμευση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για συνέχιση των έμμεσων συνομιλιών, γεγονός που απομακρύνει –προσωρινά τουλάχιστον– το φάσμα μιας πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις εξελίξεις στην περιοχή, καθώς σύμφωνα με το CNBC, το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ. Παρά το θετικό κλίμα, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το «γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου» παραμένει υψηλό, όσο η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή διατηρείται ενισχυμένη.

Το «όχι» της Ινδίας στη Μόσχα και η πίεση της Ε.Ε.

Την ίδια στιγμή, μια σημαντική δομική αλλαγή λαμβάνει χώρα στην Ασία. Τα ινδικά διυλιστήρια, που μετά την εισβολή στην Ουκρανία αναδείχθηκαν στους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, φαίνεται να «γυρίζουν την πλάτη» στη Μόσχα.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το Νέο Δελχί αποφεύγει νέες αγορές για τον Απρίλιο, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια προσέγγισης με τις ΗΠΑ για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την προσφορά φθηνού ρωσικού αργού, προσφέροντας έτσι ένα στήριγμα στις διεθνείς τιμές.

Στο κάδρο εισέρχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρότεινε την επιβολή καθολικής απαγόρευσης σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τις θαλάσσιες εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Στόχος παραμένει ο περαιτέρω περιορισμός των εσόδων που χρηματοδοτούν τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας, γεγονός που αναμένεται να αναδιατάξει εκ νέου τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.