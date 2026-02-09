Ο Όμιλος TITAN εντάσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη σειρά δεικτών FTSE4Good, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στον χάρτη των διεθνών επενδυτών που εστιάζουν σε κριτήρια ESG.

Η επανένταξη συνοδεύεται από ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων του Ομίλου, καθώς η βαθμολογία της FTSE Russell αυξήθηκε σε 4,2 από 3,9 την προηγούμενη χρονιά, ενώ η ποσοστιαία κατάταξη ενισχύθηκε στο 94 από 87.

Η σειρά δεικτών FTSE4Good χρησιμοποιείται διεθνώς ως εργαλείο αξιολόγησης και τοποθέτησης κεφαλαίων υπεύθυνων επενδύσεων, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη διάκριση κρίσιμη για το επενδυτικό προφίλ εταιριών με παρουσία στις διεθνείς αγορές. Οι αξιολογήσεις βασίζονται σε δείκτες που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την εταιρική διακυβέρνηση, την υγεία και ασφάλεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ESG ως μοχλός στρατηγικής

Η διοίκηση του ΤΙΤΑΝ τοποθετεί ξεκάθαρα τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής. Όπως επισημαίνει ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Διευθυντής Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, η αναγνώριση από τη FTSE Russell έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών διακρίσεων και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις επιδόσεις του Ομίλου σε θέματα ESG.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πρωτοβουλίες αποανθρακοποίησης και στη σύνδεσή τους με τη στρατηγική «TITAN Forward 2029», η οποία λειτουργεί ως οδικός χάρτης για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Επενδυτικό αποτύπωμα και διεθνής θέση

Η σταθερή παρουσία του ΤΙΤΑΝ στους δείκτες FTSE4Good ενισχύει το επενδυτικό του αφήγημα σε μια περίοδο όπου τα ESG κριτήρια αποτελούν καθοριστικό παράγοντα κατανομής κεφαλαίων. Με δραστηριότητα σε περισσότερες από 25 αγορές και ισχυρή παρουσία σε ΗΠΑ και Ευρώπη, ο Όμιλος αξιοποιεί το πλαίσιο ESG ως εργαλείο διαφοροποίησης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας.

Η πρόοδος στους δείκτες βιωσιμότητας δεν αποτυπώνεται μόνο σε ποιοτικό επίπεδο, αλλά και με μετρήσιμα αποτελέσματα, γεγονός που ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του Ομίλου απέναντι σε θεσμικούς επενδυτές και αγορές.