Μια υπόθεση που ξεκίνησε με την εισαγωγή ενός υπερπολυτελούς αυτοκινήτου και κατέληξε σε οριστική άρνηση επιστροφής ΦΠΑ φωτίζει με σαφήνεια τη στάση της φορολογικής διοίκησης απέναντι σε επιχειρηματικούς σχεδιασμούς που μένουν απλώς και μόνον στα χαρτιά, καθώς γίνονται απλώς και μόνο για να προμηθευτούν κάποιοι φθηνότερα ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ελληνικής εταιρείας, η οποία επιχείρησε να ανακτήσει φόρο ύψους 61.752 ευρώ για μια Ferrari καθαρής αξίας 256.303 ευρώ, αλλά βρέθηκε τελικά αντιμέτωπη με το αυστηρό σκεπτικό της ΑΑΔΕ που εστιάζει όχι στις προθέσεις, ότι την ήθελαν οι αγοραστές της για επαγγελματική χρήση, αλλά στα πραγματικά δεδομένα.

Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, με βασικό αντικείμενο τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Πολύ σύντομα, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, προχώρησε σε σημαντική αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου και άλλαξε το καταστατικό της, εντάσσοντας στις δραστηριότητές της και την ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Στο πλαίσιο αυτού του νέου προσανατολισμού, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, εισήγαγε λοιπόν από τη Γερμανία ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων και πολυτέλειας, καταβάλλοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ στο τελωνείο (τα 61.752 ευρώ) και υποβάλλοντας ακολούθως αίτημα επιστροφής του φόρου που προέκυπτε ως πιστωτικό υπόλοιπο.

Το αίτημα αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τις φορολογικές αρχές. Με εντολή της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων, η αρμόδια ΔΟΥ Πρέβεζας προχώρησε σε προληπτικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι το super car χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο φορολογητέας δραστηριότητας ή όχι. Κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο, τον Φεβρουάριο του 2025, οι ελεγκτές βρέθηκαν σε έναν χώρο που δύσκολα θα μπορούσε να υποστηρίξει τη λειτουργία επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων. Κι αυτό γιατί η δηλωμένη έδρα αντιστοιχούσε σε χώρο περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων, εντός γκαράζ πολυκατοικίας που ανήκε σε εταίρο της εταιρείας, χωρίς καμία ταμπέλα, κάποια άλλη εξωτερική ένδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας ή υποδομές αντίστοιχες με rent a car.

Μάλιστα, ούτε το ίδιο το αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε στον χώρο, με τους εκπροσώπους της εταιρείας να δηλώνουν ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε συνεργείο στην Αθήνα. Οι έλεγχοι επαναλήφθηκαν τον Ιούνιο του 2025 (δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα), όμως το αποτέλεσμα ήταν και πάλι το ίδιο. Ούτε το όχημα εμφανίστηκε, ούτε προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε χρησιμοποιηθεί έστω και μία φορά για ενοικίαση σε πελάτη.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, η εταιρεία προσκόμισε τα παραστατικά της αγοράς, τα έγγραφα εκτελωνισμού και τις σχετικές εγκρίσεις από το Υπουργείο Τουρισμού για την ένταξη του οχήματος σε δραστηριότητα εκμίσθωσης. Ωστόσο, απουσίαζαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία ουσίας: δεν υπήρχαν συμβάσεις ενοικίασης, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, φωτογραφικό υλικό, διαφημιστική παρουσία ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να δείχνει ότι η Ferrari αποτέλεσε εργαλείο παραγωγής φορολογητέου εισοδήματος.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, η φορολογική αρχή απέρριψε την αναγνώριση του πιστωτικού ΦΠΑ και προχώρησε σε οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. Η εταιρεία αντέδρασε, καταθέτοντας προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, υποστηρίζοντας ότι είχε κινηθεί απολύτως νόμιμα, είχε εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες και ότι η αγορά του αυτοκινήτου αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου. Η ΔΕΔ, με την απόφαση 3045/13.11.2025, απέρριψε την προσφυγή και έθεσε σαφείς γραμμές. Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό, το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής ΦΠΑ δεν θεμελιώνεται από τη διατύπωση του καταστατικού ή από μελλοντικές προθέσεις, αλλά αποκλειστικά από την πραγματική χρήση των αγαθών για πράξεις που υπάγονται στον φόρο. Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης, η υποχρέωση απόδειξης μεταφέρεται στον φορολογούμενο, ο οποίος οφείλει να δείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι ασκεί ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα. Από τις Αρχές κρίθηκε πως δεν αποδείχθηκε ούτε η πραγματική κατοχή και αξιοποίηση του οχήματος στο πλαίσιο εκμίσθωσης, ούτε η λειτουργία της εταιρείας ως ενεργής επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων.