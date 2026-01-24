Μετά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, σειρά παίρνουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα δουν αυξημένες καθαρές αποδοχές με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου.

Η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας και η μειωμένη παρακράτηση φόρου φέρνουν αυξήσεις που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ισοδυναμούν με έναν ή και περισσότερους επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση.

Τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται για εργαζόμενους έως 30 ετών και για μισθωτούς με προστατευόμενα τέκνα, εφόσον το ετήσιο καθαρό εισόδημά τους ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Αντίθετα, περιορισμένες αυξήσεις ή ακόμη και μηδενικό όφελος προκύπτουν για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά.

Οι αυξήσεις στο μισθό τους που θα δουν έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ξεκινούν από 5,7 ευρώ για εργαζόμενο άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ, ενώ μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 200 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος του μισθού και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας και τις μειωμένες κρατήσεις φόρου στις μηνιαίες αποδοχές:

Ένας μισθωτός σε λογιστικό γραφείο με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.776 ευρώ θα δει αύξηση 86 ευρώ τον μήνα και συνολικό ετήσιο όφελος περίπου 1.200 ευρώ.

Εργαζόμενος 25 ετών σε εστιατόριο, με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ δει το μισθό του να αυξάνεται κατά 177 ευρώ μηνιαίως, με το ετήσιο όφελος να προσεγγίζει τα 2.480 ευρώ, δηλαδή σχεδόν δύο μισθούς.

Μισθωτός σε αρχιτεκτονικό γραφείο με τρία παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση 93 ευρώ ή περίπου 1.300 ευρώ τον χρόνο.

Πολύτεκνος εργαζόμενος με καθαρές αποδοχές 1.800 ευρώ θα δει αύξηση 292,86 ευρώ τον μήνα και συνολικό όφελος 4.100 ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερους από δύο μισθούς. Στον αντίποδα, διευθυντικό στέλεχος χωρίς παιδιά, με καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ, θα έχει ετήσιο όφελος περίπου 1.100 ευρώ ή 79 ευρώ τον μήνα.

Ιδιαίτερη ενίσχυση καταγράφεται για εργαζόμενους με πολλά παιδιά. Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα δει αύξηση αποδοχών 4.100 ευρώ τον χρόνο ή 292 ευρώ μηνιαίως, επιβεβαιώνοντας ότι όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα και όσο περισσότερα τα εξαρτώμενα μέλη, τόσο μεγαλύτερη είναι η φορολογική ελάφρυνση.

Αντίθετα, για χαμηλόμισθους χωρίς παιδιά το όφελος παραμένει περιορισμένο. Ενδεικτικά, ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, με καθαρές αποδοχές 980 ευρώ τον μήνα, θα δει ετήσια αύξηση μόλις 100 ευρώ, δηλαδή περίπου 7 ευρώ τον μήνα.