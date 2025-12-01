Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 έχουν ήδη αναρτηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ και μοτοσικλετών καλούνται να τα εξοφλήσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η διαδικασία παραμένει ίδια με την περσινή, όμως τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν είναι αυστηρά και δεν προβλέπεται παράταση.

Πότε λήγει η προθεσμία πληρωμής

Η διορία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31/12/2025, σύμφωνα με τον νόμο 5113/2024.

Η ΑΑΔΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δοθεί παράταση, όπως συνέβαινε άλλες χρονιές.

Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν:

– μέσω e-banking

– σε γκισέ τραπεζών

– στα ΕΛΤΑ

– μέσω της εφαρμογής myCAR

Πόσο είναι τα πρόστιμα

Για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως, τα πρόστιμα αυξάνονται ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης:

• Έως 31 Ιανουαρίου 2026: πρόστιμο +25%

• Έως 29 Φεβρουαρίου 2026: πρόστιμο +50%

• Από 1η Μαρτίου και μετά: πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών

Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Παράδειγμα για τέλη 100 ευρώ:

– Πληρωμή Ιανουαρίου: 125 ευρώ

– Πληρωμή Φεβρουαρίου: 150 ευρώ

– Πληρωμή από Μάρτιο: 200 ευρώ

Πώς εκδίδεται το ειδοποιητήριο χωρίς κωδικούς TAXISnet

Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης τελών κυκλοφορίας χωρίς χρήση TAXISnet.

Η διαδικασία είναι απλή:

1. Είσοδος στην εφαρμογή «Τέλη χωρίς κωδικούς» της ΑΑΔΕ

2. Συμπληρώνετε:

– ΑΦΜ

– Αριθμό κυκλοφορίας

3. Επιλέγετε το έτος τελών κυκλοφορίας

4. Πατάτε «Εκτύπωση»

Το ειδοποιητήριο μπορείτε να το εξοφλήσετε σε τράπεζες, ΕΛΤΑ ή ηλεκτρονικά.

Πώς εκδίδεται το ειδοποιητήριο μέσω TAXISnet – myCAR

Μέσω της πλατφόρμας myCAR, οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν:

– Να εκδώσουν και να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο

– Να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής για μεταβίβαση ή εξαγωγή

– Να θέσουν το όχημα σε ψηφιακή ακινησία

– Να άρουν την ακινησία ψηφιακά

– Να πληρώσουν τέλη με τον μήνα

Η είσοδος γίνεται αποκλειστικά με κωδικούς TAXISnet.

Πληρωμή με QR Code και RF – Ο πιο εύκολος τρόπος

Στο ειδοποιητήριο του 2026 υπάρχει QR Code και RF, που επιτρέπουν πληρωμή σε δευτερόλεπτα με mobile banking.

Αρκεί ένας έλεγχος με την κάμερα του κινητού.

Η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα ποσό και κωδικούς πληρωμής.

Η ΑΑΔΕ συστήνει αυτή τη μέθοδο ειδικά για όσους θέλουν:

– άμεση πληρωμή

– αποφυγή ουρών σε τράπεζες/ΕΛΤΑ

– αποφυγή λαθών στην πληκτρολόγηση κωδικών

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί πριν την πληρωμή

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει τρία βασικά σημεία:

1. Υπόχρεος είναι ο κάτοχος της 1ης Ιανουαρίου

Ανεξαρτήτως αλλαγής ιδιοκτησίας εντός του έτους.

2. Στη συνιδιοκτησία ευθύνονται όλοι

Η πληρωμή από έναν καλύπτει όλους, αλλά αν δεν πληρωθούν, ευθύνονται όλοι οι ιδιοκτήτες.

3. Η ακινησία πρέπει να δηλώνεται εγκαίρως

Όποιος θέσει το όχημα σε ακινησία μπορεί να αποφύγει τα τέλη.

Αν όμως διαπιστωθεί κυκλοφορία οχήματος σε ακινησία:

– πρόστιμο 10.000 ευρώ

– σε υποτροπή πρόστιμο 30.000 ευρώ

– αφαίρεση διπλώματος για 3 έτη

Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας το 2026

Απαλλαγή προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων:

• Οχήματα ταξινομημένα από 1/1/2021 με εκπομπές έως 122 g CO₂/χλμ.

(Πλήρης απαλλαγή – περιλαμβάνει ηλεκτρικά, υβριδικά, plug-in)

• Οχήματα ταξινομημένα 1/11/2020–31/12/2020 με εκπομπές κάτω από 90 g CO₂/χλμ.

• Οχήματα ατόμων με αναπηρία, βάσει αυστηρών ιατρικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Οι ιδιοκτήτες που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες λαμβάνουν μηδενικό ειδοποιητήριο.

Αναλυτικά για την απαλλαγή ΑμεΑ

Η απαλλαγή χορηγείται μετά από απόφαση της αρμόδιας ΔΟΥ και ισχύει:

– για ένα όχημα

– εφόσον η κυριότητα ανήκει 100% στο άτομο με αναπηρία

– για παθήσεις όπως πλήρης παράλυση, τύφλωση 100%, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία, αυτισμός με επιληπτικές κρίσεις, σοβαρή κινητική αναπηρία ≥67% κ.ά.

Ειδικές απαλλαγές ισχύουν για:

– αναπήρους πολέμου

– ανάπηρους αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης

– ανάπηρους αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού

– πρόσωπα με ακρωτηριασμό ή βαριά παραπληγία (με όριο κυβισμού έως 2650 ή 3650 κ.εκ. ανά περίπτωση)

Απαλλαγή για οχήματα εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ προβλέπεται ότι πυροσβεστικά, υδροφόρες και φορτηγά ΙΧ που ανήκουν σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις καταγεγραμμένες στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων απαλλάσσονται από τα τέλη, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για δράσεις πολιτικής προστασίας.

Εναλλακτική έκδοση ειδοποιητηρίου μέσω gov.gr

Το ειδοποιητήριο μπορεί να εκδοθεί και μέσω του gov.gr, στη διεύθυνση της ΑΑΔΕ.

Η πρόσβαση γίνεται μόνο με κωδικούς TAXISnet.

Τι ισχύει για νέα οχήματα

Για οχήματα που ταξινομούνται μέσα στο έτος:

– τα τέλη πληρώνονται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα

– οι απαλλαγές περιβαλλοντικών τελών εφαρμόζονται από το πρώτο έτος ταξινόμησης