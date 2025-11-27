Ο Martin Brandenburger, CEO & πρόεδρος διοίκησης της Lidl Ελλάς, επεσήμανε εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης πως η εταιρεία δρομολογεί ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027, ενώ μέσα στο επόμενο έτος προγραμματίζεται η έναρξη 5 νέων καταστημάτων σε σημεία στρατηγικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, φέτος θα ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα Lidl στο Μαρούσι.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία εκσυγχρονίζει τα υπάρχοντα καταστήματα με επεκτάσεις και ανακαινίσεις του χώρου πώλησης, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας για τους πελάτες της. Ενδεικτικά, ο κ. Brandenburger ανέφερε τις ενάρξεις των καταστημάτων σε Αιγάλεω, Ρέντη, Χερσόνησο, που ήδη έχουν αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία και τους πελάτες σε αυτές τις περιοχές. «Ανυπομονούμε τώρα για τα εγκαίνια του καταστήματος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης στις αρχές Δεκεμβρίου, και στη συνέχεια των καταστημάτων στην Κομοτηνή, την Ιερισσό και τον Νέο Κόσμο» σημείωσε.

Εκσυγχρονισμός του logistic center στα Τρίκαλα

Επίσης, εντός του 2026 θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ο εσωτερικός εκσυγχρονισμός του logistic center της εταιρείας στα Τρίκαλα, που εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό 50 καταστημάτων της κεντρικής Ελλάδας. Παράλληλα, το νέο logistic center στην Ελευσίνα, συνολικής έκτασης 62.000 τ.μ., προχωράει βάσει προγραμματισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2029. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια επένδυση με πράσινη πιστοποίηση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που, όπως όλα δείχνουν, θα ξεπεράσει τα 120 εκατομμύρια ευρώ, η οποία υπολογίζεται πως θα δημιουργήσει 150-200 νέες θέσεις εργασίας.

Δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, η εταιρεία τοποθετεί self-checkout ταμεία στα καταστήματά της. «Η εγκατάσταση self-checkout ταμείων μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε περισσότερα από τα μισά καταστήματά μας. Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του 2027, τα νέας γενιάς ταμεία θα βρίσκονται σε όλα μας τα καταστήματα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έτσι, κάθε ψηφιακή υπηρεσία είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μια εμπειρία που κάνει τη ζωή των πελατών μας πιο εύκολη, πιο απλή και πιο όμορφη» τόνισε ο ίδιος.

Η Lidl Ελλάς απασχολεί 6.772 εργαζόμενους, διαθέτει 15.682 διαφορετικά προϊόντα μέσω των καταστημάτων της και συνεργάζεται με 2.321 Έλληνες προμηθευτές. Με πέντε κέντρα διανομής στην Ελλάδα και 231 καταστήματα σε όλη τη χώρα, η Lidl Ελλάς έχει ενισχύσει περαιτέρω, σύμφωνα με τον κ. Brandenburger, τη δεύτερη θέση σε τζίρο στον κλάδο οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα.

«Είμαστε η γέφυρα των Ελλήνων προμηθευτών με την παγκόσμια αγορά»

Όσον αφορά τη συνεργασία της Lidl Ελλάς με Έλληνες προμηθευτές, ο κ. Brandenburger επεσήμανε: «Είμαστε η γέφυρα των Ελλήνων προμηθευτών με την παγκόσμια αγορά» και συμπλήρωσε: «είμαστε περήφανοι που το 67% του τζίρου μας στην Ελλάδα το 2024 προήλθε από Έλληνες προμηθευτές». Όπως εξήγησε: «Υποστηρίζουμε πάνω από 400 συνεργάτες και προμηθευτές ώστε να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε 31 χώρες. Για το 2024, ο τζίρος από τις άμεσες εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ανέρχεται σε 527,6 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8% σε σχέση με πέρυσι. Ο συνολικός αριθμός κωδικών ανέρχεται σε 1.647, ενώ οι συνολικοί προμηθευτές είναι 268».

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Brandenburger και στο γεγονός ότι η αλυσίδα προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στην καλύτερη τιμή. Όπως είπε, πρόσφατη ανεξάρτητη έρευνα της IWB έδειξε ότι το καλάθι με 44 βασικά προϊόντα Lidl ήταν 11,75% φθηνότερο, εξοικονομώντας έως 10,74 ευρώ, χωρίς καμία υποχώρηση στην ποιότητα. «Οι εσωτερικές μας έρευνες δείχνουν ότι είμαστε συνολικά πάνω από 10% φθηνότεροι από τον ανταγωνισμό — και όχι περιστασιακά, αλλά σταθερά. Οι χαμηλές τιμές δεν είναι θέμα στρατηγικής. Είναι θέμα σεβασμού προς κάθε καταναλωτή, προς κάθε ελληνική οικογένεια που εργάζεται σκληρά. Επιπλέον, συμμετέχουμε σε όλες τις κρατικές πρωτοβουλίες για προσιτές αγορές και στηρίζουμε καταναλωτές και οικογένειες με δικές μας μόνιμες μειώσεις τιμών και εβδομαδιαίες προσφορές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων» υπογράμμισε.

«Αξιόπιστος συνεργάτης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας»

Κάνοντας έναν απολογισμό της δραστηριότητας της Lidl Ελλάς στην ελληνική αγορά, ο κ. Brandenburger τόνισε «εδώ και 26 χρόνια, είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίσαμε να επενδύουμε διαρκώς, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και επεκτείνοντας τη συνεργασία μας με εκατοντάδες Έλληνες προμηθευτές. Σήμερα, λειτουργούμε ένα σύγχρονο δίκτυο καταστημάτων που υποστηρίζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων με προϊόντα υψηλής ποιότητας στις καλύτερες τιμές».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το 2024 η συνολική συνεισφορά της Lidl Ελλάς στο ΑΕΠ ανέρχεται στα 1,07 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 0,52% του ΑΕΠ της χώρας. Για λόγους σύγκρισης, το 1999 η συνεισφορά μας στο ετήσιο ΑΕΠ ήταν μόλις 0,04%. Η συνολική συνεισφορά στην απασχόληση για το 2024 ανέρχεται στις 38,1 χιλ. θέσεις εργασίας και αντιστοιχεί στο 0,73% της συνολικής απασχόλησης της χώρας. «Από κάθε άμεση θέση εργασίας μας υποστηρίζονται 4,6 επιπλέον θέσεις εργασίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ενώ το εισόδημα από τις συνολικές θέσεις εργασίας υποστηρίζει 91,3 χιλ. ανθρώπους» ανέφερε ο ίδιος.

Επιπλέον, αναφέρθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στη δραστηριότητα της εταιρείας που συμβάλλει σημαντικά στα κρατικά έσοδα (438 εκατ. ευρώ συνολικοί φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, αποτελώντας το 0,44% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους). Σημειώνεται ότι από 0,05% η συμβολή στα συνολικά έσοδα του Δημοσίου το 1999 ανήλθε σε 0,44% το 2024.

Το 2024 η εταιρεία πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις 2 εκατ. ευρώ σε χορηγίες, δωρεές και δαπάνες για κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, εκ των οποίων, επενδύσεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις (1,3 εκατ. ευρώ) και αξία προσφοράς προϊόντων (687 χιλ. ευρώ).