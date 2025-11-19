Η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως το 2026 έρχεται «πακέτο» νέων υπηρεσιών, εκτός ηλεκτρικής ενέργειας. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιώργος Στάσσης παρουσιάζοντας σήμερα στο Λονδίνο το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2026 – 2028.

Τα νέα προϊόντα που θα λανσάρει την επόμενη χρονιά ο όμιλος περιλαμβάνουν τη διαχείριση κτιρίων, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας με νέα εμπορικά “μοντέλα” που θα διευκολύνουν την εγκατάστασή τους από τους καταναλωτές και τις τηλεπικοινωνίες μέσω του δικτύου οπτικών ινών που αναπτύσσει ο όμιλος. Συγκεκριμένα, πέρα από την ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο που διαθέτει ήδη η ΔΕΗ μέσω του δικτύου οπτικών ινών που αναπτύσσει πάνω στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, σύντομα όπως ανέφερε ο κ. Στάσσης θα παρέχονται και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας.

Το δίκτυο της ΔΕΗ είναι σήμερα διαθέσιμο σε 1,7 εκατ. σπίτια και το 2030 προβλέπεται ότι θα διατίθεται σε 3,8 εκατ.

Η ΔΕΗ διαθέτει ήδη παρόμοια προϊόντα (συμβουλευτικές υπηρεσίες, φωτοβολταϊκά, πράσινα πιστοποιητικά, τεχνικές υπηρεσίες), όμως το μοντέλο θα αναπτυχθεί περαιτέρω το 2026, καθώς η ΔΕΗ στοχεύει να αυξήσει τη διείσδυση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην πελατειακή της βάση από 19% το 2024 σε 46% το 2028.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την πελατειακή μας βάση στην Ελλάδα και στη Ρουμανία πιθανώς να την αυξήσουμε μακροπρόθεσμα», ανέφερε ο κ. Στάσσης. «Υπάρχουν πολλές συνέργειες και έμμεσα οφέλη από τον Κωτσόβολο που επιτρέπουν να προσεγγίζουμε τον καταναλωτή με ένα ολιστικό μοντέλο”. Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εξαγοράς εταιρείας προμήθειας στην Ιταλία “εφόσον προκύψει επενδυτική ευκαιρία».

Σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, σημείο καμπής θα είναι η πλήρης απολιγνιτοποίηση ως το τέλος του 2026 με τη μετατροπή της μονάδας Πτολεμαίδα 5 σε φυσικού αερίου, ισχύος 295 μεγαβάτ. Παράλληλα, η ΔΕΗ συμμετέχει στη μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 840 μεγαβάτ στην Αλεξανδρούπολη, ενώ προχωρά σε αποξήλωση δύο παλιών μονάδων φυσικού αερίου ισχύος 1045 μεγαβάτ. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε ο κ. Στάσσης, εξετάζεται η κατασκευή μονάδας 820 μεγαβάτ στη Βουλγαρία και μιας ακόμη μονάδας ανοιχτού κύκλου τουλάχιστον 80 μεγαβάτ στη Ρουμανία.

Όμως το επενδυτικό πλάνο, ύψους 10,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028 δίνει έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές, τις μπαταρίες, τα δίκτυα και την ψηφιοποίηση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του επιχειρησιακού σχεδίου το 58 % των 10,1 δισ. ευρώ κατευθύνεται σε ΑΠΕ και ευέλικτη παραγωγή, 27 % στα δίκτυα, 7 % στην ηλεκτροκίνηση, 4 % στις τηλεπικοινωνίες, 3 % στην ψηφιοποίηση, Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το 60 % των επενδύσεων θα γίνουν στην Ελλάδα, 30 % στη Ρουμανία και 10 % σε άλλες περιοχές. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ διευκρίνισε δε ότι δεν χρειάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου, καθώς είναι επαρκείς οι ίδιοι πόροι της επιχείρησης και ο δανεισμός.

Υπενθυμίζεται ότι το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την αύξηση των λειτουργικών κερδών στα 2,9 δισ. ευρώ το 2028, των καθαρών κερδών σε 0,9 δισ. και του μερίσματος σε 1,2 ευρώ ανά μετοχή.