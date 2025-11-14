Μια νέα δυναμική έχει αρχίσει να διαμορφώνει την ελληνική αγορά ακινήτων, με ολοένα μεγαλύτερη στροφή σε μικρές, αποδοτικές και εύκολα αξιοποιήσιμες κατοικίες.

Η συνεχής άνοδος του real estate τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει επενδυτές σε διαμερίσματα περιορισμένης επιφάνειας, τα οποία θεωρούνται πλέον ιδανικά τόσο για επενδυτική χρήση όσο και για ιδιοκατοίκηση με χαμηλότερο κόστος.

Η έκρηξη των μικρών διαμερισμάτων

Σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες αναπτύσσουν οργανωμένα συγκροτήματα με διαμερίσματα 20 έως 50 τ.μ., επιχειρώντας να καλύψουν τη ζήτηση για οικονομικότερες λύσεις και να προσελκύσουν μικρούς και μεσαίους επενδυτές που αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset, η αγορά κατοικίας συνεχίζει το 2025 σταθερά ανοδική πορεία, με τις τιμές στα μικρά διαμερίσματα έως 50 τ.μ. να ενισχύονται κατά 10,5% πανελλαδικά.

Τα ακίνητα κάτω των 80 τ.μ. αποτελούν πλέον σχεδόν το μισό της συνολικής προσφοράς (43,5%), ενώ η κατηγορία των 20–50 τ.μ. παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο νέων αγγελιών, κατά 16,5%.

Τιμές και τάσεις στις περιοχές της Αττικής

Στην Κεντρική Αθήνα, τα μικρά ακίνητα κατέγραψαν αύξηση τιμών 10%, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 2.500 ευρώ/τ.μ. έναντι 2.273 ευρώ/τ.μ. έναν χρόνο πριν. Στον Βόρειο Τομέα, η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη, στο 12,5%, με τις τιμές να φθάνουν τα 3.000 ευρώ/τ.μ., ενώ οι μεγαλύτερες κατοικίες εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 3.200 ευρώ/τ.μ.

Στον Νότιο Τομέα, όπου η προσφορά είναι περιορισμένη και η ζήτηση σταθερά υψηλή, τα μικρά διαμερίσματα αυξήθηκαν κατά 11,1%, φθάνοντας τα 3.100 ευρώ/τ.μ. Τα μεγαλύτερα ακίνητα της περιοχής παραμένουν τα ακριβότερα, καθώς τα 140–300 τ.μ. αγγίζουν ακόμη και τα 4.775 ευρώ/τ.μ.

Σε εθνικό επίπεδο, η μέση τιμή για κατοικίες 20–50 τ.μ. διαμορφώνεται στα 2.579 ευρώ/τ.μ., ενώ οι κατοικίες 51–80 τ.μ. καταγράφουν μέση τιμή 2.264 ευρώ/τ.μ. Για τις επιφάνειες 111–140 τ.μ., η μέση τιμή φθάνει τα 2.593 ευρώ/τ.μ.

Γιατί οι αγοραστές στρέφονται στα μικρά σπίτια

Η στροφή των αγοραστών προς μικρότερες κατοικίες συνδέεται άμεσα με το χαμηλότερο κόστος αγοράς και συντήρησης, αλλά και την ευελιξία που προσφέρουν είτε ως κύρια κατοικία είτε ως επενδυτικό προϊόν.

Από τις αρχές του 2025 έχει ξεκινήσει νέος κύκλος αυξήσεων τιμών, προστιθέμενος στη διαρκή ανοδική πορεία της τελευταίας επταετίας.

Με τη ζήτηση-τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό-να παραμένει υψηλή και το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών περιορισμένο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανοδική τάση στις τιμές είναι πιθανό να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.