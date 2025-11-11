Σε μια σημαντική κίνηση στήριξης των αγροτών, μετά από συνεργασία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι αυξάνεται μόνιμα κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο.

Όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς δικαιούχους περιορίστηκε το ποσό της 3ης δόσης της επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου του Νοεμβρίου, λόγω του γεγονότος ότι τα λίτρα που αντιστοιχούν στα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και eSend, υπερβαίνουν τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες βάση των δεικτών μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) ανά καλλιέργεια του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ Α.1173.2024, αυξάνεται σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης όπως αυτό υπολογίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης».

Η αλλαγή αυτή σημαίνει πρακτικά ότι περίπου 25.000 αγρότες, των οποίων η επιστροφή περιορίστηκε τον Νοέμβριο, και επιπλέον 12.000 αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο από την 2η δόση τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο, θα δουν επιπλέον ποσά να πιστώνονται τον Δεκέμβριο.

Μέχρι στιγμής, με τις τρεις πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που πραγματοποίησαν αγορές αγροτικού πετρελαίου. Για το οικονομικό έτος 2025 απομένουν δύο ακόμη πληρωμές: η πρώτη έως τις 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 31 Ιανουαρίου για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι η αύξηση κατά 50% των ορίων καταβολής του ΕΦΚ θα ισχύει από το τρέχον έτος και θα παραμείνει σε μόνιμη βάση, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την οικονομική στήριξη των αγροτών σε ετήσια βάση.