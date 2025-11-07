Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριξη στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC, της Motor Oil και της Aktor, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Elvalhalcor, της Κύπρου και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.986,89 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,58%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.971,65 μονάδες (-1,34%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση σε ποσοστό 0,42%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 35,19%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 257,92 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.989.328 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,69%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,97%), της Motor Oil (+1,83%), της Aktor (+1,67%), της ΔΕΗ (+1,13%) και της Jumbo (+1,09%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,06%), της Κύπρου (-2,55%), της Πειραιώς (-2,50%), της Τιτάν (-1,96%), της Alpha Bank (-1,95%) και της Metlen (-1,81%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.656.532 και 8.367.264 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 49,21 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 43,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 23 μετοχές, 80 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink (+9,24%) και Q&R (+5,26%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-5,76%) και Elvalhalcor (-4,06%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: