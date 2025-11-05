Στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της πράσινης μετάβασης των υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποσκοπεί η δράση Επιχειρώ – Καινοτομώ στην Ήπειρο, οι αιτήσεις για την οποία άνοιξαν χθες.

Η πρόσκληση ενισχύει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που στοχεύουν στην:

αξιοποίηση και ενσωμάτωση συγχρόνων τεχνολογιών

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών

πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα παραγωγικής διαφοροποίησης, καινοτόμου τεχνολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, ενεργειακής αποδοτικότητας και κυκλικής οικονομίας.

Τα επενδυτικά σχέδια της πρόσκλησης θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέονται με μια τουλάχιστον Προτεραιότητα της Περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, προκειμένου να είναι επιλέξιμα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες προσωπικού (μόνο για καθεστώς ενίσχυσης ΚΑΝ 2831/2023 (de minimis)

Δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων & οργάνων

Δαπάνες για κτήρια, γήπεδα, εγκαταστάσεις & περιβάλλοντα χώρο

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

Δαπάνες λογισμικού

Δαπάνες προβολής, προώθησης και δικτύωσης

Έμμεσες δαπάνες (μόνο για καθεστώς ενίσχυσης ΚΑΝ 2831/2023 (de minimis)

Οι τομείς

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, ήτοι να διαθέτουν κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της ημερομηνίας δημοσίευσης της πρόσκλησης κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, στους τομείς της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027, για την Περιφέρεια Ηπείρου:

Υλικά – Κατασκευές και Βιομηχανία

Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες

Αγροδιατροφική Αλυσίδα

Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία

Βιοεπιστήμες – Υγεία και Φάρμακα

Αειφόρος Ενέργεια

Ψηφιακές Τεχνολογίες

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε