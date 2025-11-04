Εγκαινιάστηκε παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής.

Η επένδυση είναι ύψους 134.000.000 ευρώ και είναι ο πρώτος Σταθμός Συμπίεσης στην Ελλάδα που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διασφαλίζει μηδενικές εκπομπές ρύπων, χαμηλό κόστος συντήρησης, κορυφαία ακρίβεια και έλεγχο λειτουργίας.

Με τη μέθοδο της συμπίεσης του Φυσικού Αερίου επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς του στα δίκτυα διανομής εντός και εκτός Ελλάδας.

«Είμαστε εδώ πέρα, σε ένα σταυροδρόμι Φυσικού Αερίου, όπου έχουμε ροές από ανατολάς (από το Αζερμπαιτζάν), έχουμε ροές από το FSRU της Αλεξανδρούπολης, που μπορεί να μεταφέρει Αέριο από όλο τον κόσμο, έχουμε έναν αγωγό ο οποίος πηγαίνει προς τη Βουλγαρία – και από τη Βουλγαρία μπορεί να φτάσει στη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Σερβία, την Ουγγαρία, όλη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Κι έχουμε κι ένα κομμάτι που είναι οι δικές μας μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η νέα μονάδα εδώ στην Κομοτηνή, η μονάδα που χτίζεται στην Αλεξανδρούπολη. Αυτές οι μονάδες οι οποίες παρέχουν ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα και παρέχουν ευελιξία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την αγορά της ΝΑ Ευρώπης», τόνισε στην ομιλία του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Τσάφος.

«Αυτό που βλέπουμε είναι οι νέες μονάδες Φυσικού Αερίου της χώρας μας, δεν είναι απλά ότι εξασφαλίζουν την επάρκεια εφοδιασμού στην Ελλάδα, όταν δεν έχουμε ήλιο και δεν έχουμε άνεμο, αλλά παρέχουν και απαραίτητες υπηρεσίες ευελιξίας σε όλη τη ΝΑ Ευρώπης. Άρα, η σημασία αυτών των μονάδων και η δυνατότητά τους να είναι πλήρως διασυνδεδεμένες ξανά με τον FSRU και με τον IGB και με τους υπόλοιπους αγωγούς της χώρας είναι απολύτως κρίσιμη γιατί μερικές φορές εξάγουμε Αέριο από την Ελλάδα, πολλές φορές εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια από Αέριο και είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», τόνισε ο υφυπουργός.

Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει μία τεράστια μεταμόρφωση της χώρας μας στο χώρο του Φυσικού Αερίου.

Ενώ το 2020 η Ελλάδα ήταν στο τέλος της γραμμής, ερχόταν Αέριο απ’ έξω και το καταναλώναμε εδώ, χωρίς να στέλνουμε τίποτα έξω από τη χώρα, σήμερα το περισσότερο Αέριο που μπαίνει στη χώρα φεύγει από την Ελλάδα και πηγαίνει προς την Ιταλία ή προς τα Βαλκάνια. «Η Ελλάδα, δηλαδή, έχει γίνει ένας διαμετακομιστής Φυσικού Αερίου παρά ένας απλός καταναλωτής».

Σημείωσε πως με την απόφαση της Ευρώπης να κόψει και τις εναπομείνασες ποσότητες Φυσικού Αερίου που έρχονται από τη Ρωσία δημιουργείται μία τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα, «να μπορέσουμε εμείς από τις δικές μας εγκαταστάσεις να καλύψουμε αυτό το κενό που θα δημιουργηθεί … κι έτσι ο στρατηγικός ρόλος που έχει παίξει μέχρι σήμερα η Ελλάδα, στο μέλλον θα είναι ακόμα πιο σημαντικός».

Αναφερόμενος στη Ροδόπη και γενικότερα στη Θράκη, ο κ. Τσάφος είπε ότι δεν είναι μόνο μία περιοχή Φυσικού Αερίου, αλλά είναι επίσης μία από τις πιο σημαντικές περιοχές στη χώρα μας για εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κυρίως ανεμογεννητριών. «Είναι μία από τις περιοχές που οι επενδυτές εμπιστεύονται και θέλουν να αξιοποιήσουν το εξαιρετικό αιολικό δυναμικό που υπάρχει».

Είναι ακόμα, η ευρύτερη περιοχή, ο χώρος στον οποίο ευελπιστεί η κυβέρνηση να δημιουργηθεί μία πολύ σημαντική επένδυση για τη βιομηχανία που είναι η δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, η οποία είναι μία από τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις για τη βιομηχανία να μπορέσει να πορευτεί στην απανθρακοποίηση.

Γι αυτό ο υφυπουργός επισήμανε ότι το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα στην περιοχή ξεπερνά πολύ το Φυσικό Αέριο και για να γίνει πραγματικότητα εξαρτάται από μονάδες και επενδύσεις σαν τη σημερινή.

Στοιχεία για το έργο

Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή είναι ένα έργο-ορόσημο που αναβαθμίζει περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο νέος σταθμός συμπίεσης, που κατασκευάστηκε σε χρόνο-ρεκόρ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα εξαγωγών φυσικού αερίου της χώρας προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, ενισχύοντας τον «Κάθετο Διάδρομο» και τη στρατηγική διαφοροποίησης πηγών ενέργειας της ΕΕ.

Η γεωπολιτική και οικονομική σημασία του έργου επιβεβαιώνει τη θέση τής χώρας μας ως βασικού πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο ΔΕΣΦΑ έχει επενδύσει 134 εκατ. ευρώ στον Σταθμό Συμπίεσης Κομοτηνής, ενώ το σύνολο των πρόσφατων επενδύσεών του σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη ανέρχεται σε περίπου 43 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με άλλα υπό ανάπτυξη έργα στην περιοχή, ύψους 334 εκατ. ευρώ, όπως ο αγωγός Καρπερής-Κομοτηνής, το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα του ΔΕΣΦΑ στη Θράκη αναμένεται να ξεπεράσει τα 0,5 δισ. ευρώ, καθιστώντας την περιοχή βασικό κρίκο του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου και στρατηγική γεωγραφική ζώνη με σημαντικό αναπτυξιακό και επενδυτικό δυναμικό.

Πρόκειται επίσης για τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σταθμό συμπίεσης στην Ελλάδα, ένα τεχνολογικά προηγμένο έργο μηδενικών εκπομπών κατά τη λειτουργία του και έτοιμο να υποδεχθεί μείγματα φυσικού αερίου με υδρογόνο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της σταδιακής διείσδυσης ανανεώσιμων αερίων.

Στην τελετή εγκαινίων παραβρέθηκαν βουλευτές, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, ο Μητροπολίτης Κομοτηνής Παντελεήμων, ο τοποτηρητής Μουφτής Γιασέρ Σερήφ Δαμάδογλου, εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Βάλια Πενταρβάνη κ.ά.