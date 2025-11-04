Αμετάβλητες διατηρεί τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον Οκτώβριο, τις τιμές για το «πράσινο» οικιακό και επαγγελματικό τιμολόγιο ο ΗΡΩΝ. Σύμφωνα με το εργαλείο σύγκρισης τιμών της ΡΑΑΕΥ και τις ανακοινώσεις των παρόχων, τα τιμολόγια του ΗΡΩΝ παραμένουν χαμηλότερα από το σύνολο σχεδόν των υπόλοιπων αντίστοιχων «πράσινων» τιμολογίων.

Ο πάροχος κράτησε σταθερή την τιμή στα 0,1476 €/kWh, ενισχύοντας την έκπτωση συνέπειας στο 61,4%.

ΠρόγραμμαΠάγιο (€)Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)Έκπτωση Συνέπειας
ΗΡΩΝ BASIC HOME5,000,14760-61,4%heron.gr/basic-home
ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S5,000,17780-39,8%heron.gr/basic-business-small
ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L5,000,17941-39,5%heron.gr/basic-business-large

Εξάλλου, οι τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων HΡΩΝ ΒLUE GENEROUS, παραμένουν πολύ ανταγωνιστικές, καθώς με το 18μηνης διάρκειας συμβόλαιο ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX  διαμορφώνονται χαμηλότερα από τα 9,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ως εκ τούτου, η τιμή παραμένει χαμηλή και σταθερή έως κι ολόκληρο τον επόμενο χειμώνα.

ΠρόγραμμαΠάγιο (€)Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh)Έκπτωση ΣυνέπειαςΔιάρκεια (μήνες)
ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME9,900,09450-50%18heron.gr/blue-generous-max-home
ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME9,900,10945-45%12heron.gr/blue-generous-home