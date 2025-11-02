Συνεχίζεται το μπαράζ επενδύσεων ομίλων της Ελλάδας και του εξωτερικού με επίκεντρο τις ελληνικές υποδομές φιλοξενίας. Πρόκειται για ξενοδοχεία που κινούνται στην περίμετρο της πολυτέλειας δίνοντας ώθηση στον τομέα της εμπειρίας.

Ειδικότερα η Intracom Holdings που ανήκει στον όμιλο Κόκκαλη μέσω της θυγατρικής Intradevelopment, προχωρά σε δύο σημαντικές επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στον χώρο της φιλοξενίας. Τα δύο επιχειρηματικά σχέδια, που αφορούν τη Μύκονο και τα Κουφονήσια, βρίσκονται αυτή την περίοδο στη φάση ολοκλήρωσης των αδειοδοτικών διαδικασιών.

Η πρώτη επένδυση, ύψους 35 εκατ. ευρώ, αφορά την αναβάθμιση του Koufonisia Hotel & Resort και τη μετατροπή του σε ένα πεντάστερο τουριστικό συγκρότημα. Ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση του υπάρχοντος ξενοδοχείου, τη δημιουργία νέας boutique μονάδας 60 κλινών, καθώς και την κατασκευή πολυτελών κατοικιών προς πώληση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαδικασίες αδειοδότησης θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, με στόχο η πρώτη φάση του έργου να λειτουργήσει το 2027 και το σύνολο του project να ολοκληρωθεί το 2028.

Μύκονος

Αντίστοιχα, στη Μύκονο, η Intradevelopment δρομολογεί ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων, δυναμικότητας περίπου 350 κλινών, το οποίο θα προορίζεται για τη στέγαση προσωπικού. Η Πολεοδομία Μυκόνου έχει ήδη εγκρίνει την οικοδομική άδεια, δίνοντας το «πράσινο φως» για την έναρξη των εργασιών στο νησί.

Ήδη η Intracom έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ (του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου) και τη Litti Enterprises (συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου) για την ανάπλαση της Ακτής Β’ Βούλας. Το έργο, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου προορισμού με χώρους ευεξίας, εστίασης και ψυχαγωγίας.

Σήμερα, το χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας της Intradevelopment περιλαμβάνει τέσσερα ξενοδοχεία: το Kalo Livadi Hotel + Villas και το Branco Hotel στη Μύκονο, το Hotel Met34 και το Hotel Κολοκοτρώνη 3-5 στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του ομίλου για ανάπτυξη σε premium τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Εντωμεταξύ, το Collini Hotel Mykonos, το πρώτο ξενοδοχείο στην Ελλάδα που εντάσσεται στο δίκτυο της BWH Hotels Italy & South-East Europe, υπό το brand WorldHotels Elite υποδέχεται η Μύκονος.

Το νέο πεντάστερο κατάλυμα, το οποίο θα ανοίξει τον Μάιο του 2026, σηματοδοτεί την επέκταση του ιταλικού ομίλου στα ελληνικά νησιά και προσθέτει ένα ακόμη κόσμημα στη διεθνή συλλογή WorldHotels.

Με φόντο την άγρια ομορφιά του Φάρου Αρμενιστή, το Collini Hotel Mykonos φέρνει στη Μύκονο τη χαρακτηριστική κομψότητα και το σύγχρονο design των Collini Hotels & Resorts, ήδη γνωστών από το Collini Rooms στο Μιλάνο, που ανήκει στη Crafted Collection της BWH.

Ο ιδιοκτήτης των Collini Hotels & Resorts, Carmine Rotondaro, δήλωσε: «Η Μύκονος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία ενός καταλύματος που συνομιλεί με το τοπίο και ανταποκρίνεται στην επιθυμία των επισκεπτών για αισθητική και ομορφιά. Η ένταξή μας στη WorldHotels Elite μας επιτρέπει να εκφράσουμε τη φιλοσοφία μας για φιλοξενία που υπερβαίνει την άνεση και γίνεται εμπειρία ζωής».

Ο Fabrizio Doria, Chief Development Officer της BWH Hotels Italy & South-East Europe, χαρακτήρισε την προσθήκη του Collini Hotel Mykonos «σημαντικό ορόσημο» για τον όμιλο:

«Είναι η πρώτη μας παρουσία στην Ελλάδα και το δεύτερο ξενοδοχείο του ομίλου Collini που εντάσσεται στο δίκτυό μας, μετά το Collini Rooms στο Μιλάνο. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει ένα κοινό όραμα φιλοξενίας, τολμηρό και αυθεντικό, που σέβεται τον τόπο και αναδεικνύει το design».

Ιόνιο

Επιπλέον επιλογές σε ιδιωτικές βίλες στην Ελλάδα θα έχουν οι Βρετανοί τουρίστες, το επόμενο καλοκαίρι.

Η Solmar Villas επεκτείνει την κάλυψη σε προορισμούς στην χώρα μας. Προσθέτει νέες ενοικιαζόμενες βίλες στους Παξούς. Το 2026 θα διαθέτει 14 νέα ακίνητα στο νησί του Ιονίου. Καθώς το νησί δεν διαθέτει αεροδρόμιο, οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο πετούν προς την Κέρκυρα και στη συνέχεια παίρνουν πλοίο για τους Παξούς.

Η μεταφορά από/προς τον αερολιμένα και η διέλευση με πλοίο προς το νησί περιλαμβάνονται στο κόστος των διακοπών με βίλα.

Οι βίλες βρίσκονται στα χωριά και στις γύρω περιοχές του Γάιου, του Λογγού και του Μογγονησίου, το καθένα με μια ποικιλία από παραδοσιακές ταβέρνες, καφετέριες, παραλίες και καταστήματα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η σεζόν στους Παξούς ξεκινά στα τέλη Απριλίου. Oi τιμές για επτά διανυκτερεύσεις ξεκινούν από 1.164 λίρες σε βίλα δύο υπνοδωματίων με ιδιωτική πισίνα.

«Τα ελληνικά νησιά είναι σταθερά δημοφιλή στους επισκέπτες μας. Γι’ αυτό είμαστε ενθουσιασμένοι που λανσάρουμε τη νέα μας συλλογή από βίλες στους Παξούς, τόνισε η Sharon Bradbury, γενική διευθύντρια της Solmar. Το νησί υπόσχεται ηρεμία και γαλήνη, γραφικό περιβάλλον και αυθεντική ελληνική γοητεία, καθώς και υπέροχη τοπική κουζίνα.Οι Παξοί είναι η ιδανική επιλογή για μια πραγματικά χαλαρωτική απόδραση. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν μεγάλη επιτυχία στους παραθεριστές το επόμενο καλοκαίρι.»