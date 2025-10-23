Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, με 45 χρόνια καινοτομίας στον τομέα προσωπικής υγιεινής, απέσπασε συνολικά 15 βραβεία στα Super Market Awards 2025. Ανάμεσα στις βραβεύσεις ήταν και 7 Gold βραβεία, η διάκριση «Προμηθευτής της Χρονιάς (στην κατηγορία Μη Τροφίμου)», αλλά και η διάκριση «Platinum», για τη συμμετοχή με την υψηλότερη βαθμολογία.

Οι διακρίσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν για ακόμη μία φορά τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην καινοτομία, την ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική προσφορά.

Ακολουθούν αναλυτικά οι βραβεύσεις:

Non-food supplier of the year

PLATINUM .Η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία σε όλο το διαγωνισμό! ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ για την υποψηφιότητα «Η ελληνική καινοτομία σε 5 ηπείρους» στην κατηγορία Εξαγωγική Δραστηριότητα.

GOLD

Υγρά μαντήλια ντεμακιγιάζ Pom Pon Micellaire Zafiri στην κατηγορία Είδη ατομικής φροντίδας και καλλυντικά Rispet επιδαπέδια απορροφητικά στρωματάκια για κατοικίδια στην κατηγορία Προϊόντα φροντίδας για κατοικίδια Babylino Premium στην κατηγορία Marketing & Επικοινωνία (Non-Food) Rispet σειρά προϊόντων ασφαλούς φροντίδας για κατοικίδια στην κατηγορία Στρατηγική Social Media & Ψηφιακό Marketing Η ΜΕΓΑ υλοποιεί το Πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί» σε συνεργασία με τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος Πρόγραμμα «Μαζί Για Την Υγεία Τους» ΜΕΓΑ – ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ» στην κατηγορία Κοινές Ενέργειες CSR «Η ελληνική καινοτομία σε 5 ηπείρους» στην κατηγορία Εξαγωγική Δραστηριότητα

SILVER

Babylino Premium στην κατηγορία Είδη ατομικής φροντίδας και καλλυντικά Rispet υγρά γάντια καθαρισμού για κατοικίδια στην κατηγορία Προϊόντα φροντίδας για κατοικίδια Babylino Premium στην κατηγορία Στρατηγική social media & Ψηφιακό Marketing 45 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑ: Μια πορεία ελληνικής καινοτομίας, με σεβασμό στον καταναλωτή στην κατηγορία Κοινές Προωθητικές Ενέργειες

BRONZE

Rispet Σαμπουάν και Conditioner για κατοικίδια στην κατηγορία Προϊόντα φροντίδας για κατοικίδια Rispet υγρά γάντια καθαρισμού για κατοικίδια στην κατηγορία Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

Η κα Λήδα Βιτουλαδίτου, Sales and Marketing Director της ΜΕΓΑ, δήλωσε σχετικά:

« Η ΜΕΓΑ αγκαλιάζει τη ζωή από την πρώτη ημέρα ζωής ενός βρέφους και βρίσκεται με ευθύνη και σεβασμό δίπλα στον καταναλωτή, σε όλο το ταξίδι της ζωής. Μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα της, την αυστηρή προσήλωση στην άριστη ποιότητα και την πιστοποιημένη ασφαλή προστασία, μετατρέπει κάθε στιγμή υγιεινής φροντίδας σε μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση ζωής…

Στη φετινή τελετή βράβευσης των Super Market Awards, του θεσμού που κάθε χρόνο επιβραβεύει την Αριστεία στο χώρο των Προμηθευτών και του Λιανεμπορίου, η εταιρεία μας είχε την τιμή να παραλάβει 15 βραβεία συνολικά, ανάμεσα στα οποία και δυο εξέχουσας σημασίας: «Non – food supplier of the year» και τη διάκριση «Platinum», για τη συμμετοχή που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από την Κριτική Επιτροπή. Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν σε όλους τους εργαζομένους της ΜΕΓΑ, που μοιράζονται το όραμα της εταιρείας και καθημερινά ανεβάζουν την εταιρεία μας ένα βήμα ακόμη πιο ψηλά. Παράλληλα, μας γεμίζουν μεγαλύτερη πίστη στην προσπάθειά μας να ανταποκρινόμαστε στην υπόσχεση Άριστης ποιότητας προς τους καταναλωτές, στην Ελλάδα και διεθνώς, σχεδιάζοντας ολοένα πιο προηγμένα προϊόντα, αντάξια του πολυτιμότερου στόχου: της εμπιστοσύνης τους.»