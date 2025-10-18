Πιο προσιτές δείχνουν να είναι φέτος οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και των καυσίμων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αγοράς, δίνοντας μια μικρή ανάσα ενόψει του χειμώνα.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη με τιμές από 1,09 ευρώ το λίτρο σε παραγγελίες εντός των μεγάλων πόλεων. Πέρυσι, την ίδια περίοδο, η τιμή ξεκινούσε από τα 1,18 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά και γύρω στο 1,16 ευρώ στην Αττική.

Οι τελικές τιμές ανεβαίνουν ανάλογα με την ποσότητα και τη γεωγραφική τοποθεσία, με τις μικρές παραγγελίες και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές να επιβαρύνονται περισσότερο. Ωστόσο, αρκετές εταιρείες προσφέρουν διευκολύνσεις, όπως άτοκες δόσεις ή μικρές εκπτώσεις σε αγορές μέσω πιστωτικής κάρτας.

Η τιμή της βενζίνης παρουσιάζει επίσης ελαφρώς χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αν και παραμένει ασταθής λόγω διεθνών διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει κοντά στα περσινά επίπεδα, όμως με τάση ανόδου, γεγονός που προκαλεί επιφυλάξεις για την πορεία του κόστους ρεύματος τους επόμενους μήνες.

Τα δεδομένα αυτά, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αποτυπώνουν έναν σχετικά ήπιο ξεκίνημα της χειμερινής περιόδου για τα νοικοκυριά, αν και η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Συγκρατημένες είναι έως τώρα και οι παραγγελίες πετρελαίου από τους καταναλωτές, λόγω καιρού ή / και προσδοκιών για υποχώρηση των διεθνών τιμών που θα μετακυλισθεί στις τιμές καταναλωτή.

Η τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) επισημαίνει ταχεία αύξηση της προσφοράς και λιγότερο της ζήτησης, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για υποχώρηση των τιμών. Ωστόσο η προοπτική επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία και η μειωμένη διαθεσιμότητα διυλιστηρίων σύμφωνα με τον ΙΕΑ μπορεί να κρατήσει τις τιμές.

Θετική είναι εικόνα και από τα καύσιμα κίνησης όπου οι τιμές διαμορφώνονται επίσης σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις αρχές Οκτωβρίου ήταν 1,744 ευρώ ανά λίτρο από 1,778 ευρώ πέρυσι και του ντίζελ κίνησης 1,538 ευρώ φέτος από 1,547 ευρώ πέρυσι.

Για το ρεύμα η μέση τιμή καταναλωτή με φόρους το Σεπτέμβριο ήταν 22,96 σεντς ανά κιλοβατώρα (κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 25,43 σεντς (στοιχεία από την μηνιαία έρευνα VaasaETT). Τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι η τιμή ήταν 23,02 σεντς.

Οι τιμές στο Χρηματιστήριο ενέργειας κατά το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου κινήθηκαν ανοδικά, στα 130,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 92,77 ευρώ που ήταν η μέση τιμή το Σεπτέμβριο.

Αν δεν αλλάξει η εικόνα έως το τέλος του μήνα είναι πιθανό να ακολουθήσουν ανατιμήσεις και στα τιμολόγια λιανικής, από τις οποίες πάντως προστατεύονται όσοι έχουν επιλέξει σταθερά τιμολόγια, πολλά από τα οποία είναι φθηνότερα ακόμα και από τις τιμές χονδρικής που διαμορφώνονται στο χρηματιστήριο.