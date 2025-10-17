Οι μετοχές των τραπεζών παγκοσμίως ταλαντεύονται καθώς οι επενδυτές φοβούνται πιστωτικούς κινδύνους στις τράπεζες των ΗΠΑ.

Ο φόβος για την πιστωτική επάρκεια των περιφερειακών τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές την Παρασκευή, ρίχνοντας προσωρινά τις μετοχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως, πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους – αναζωπυρώνοντας μνήμες από την κρίση εμπιστοσύνης που είχε πλήξει την αγορά πριν από δύο χρόνια.

Η πτώση επηρέασε τους βασικούς δείκτες της Wall Street, εντείνοντας την ανησυχία των επενδυτών, η οποία είχε ήδη αυξηθεί λόγω της κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ–Κίνας και των νέων φόβων για την παγκόσμια οικονομία.

Η έκθεση των τραπεζών στις πρόσφατες πτωχεύσεις δύο αμερικανικών εταιρειών αυτοκινήτων αναζωπύρωσε τους φόβους για τα τραπεζικά δάνεια, περισσότερο από δύο χρόνια μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, όταν τα υψηλά επιτόκια προκάλεσαν ζημιές στα ομόλογά της και βύθισαν τις τραπεζικές μετοχές διεθνώς.

Οι επενδυτές προσπαθούν τώρα να εκτιμήσουν αν τα προβλήματα στην πιστωτική αγορά των ΗΠΑ μπορεί να έχουν ανάλογες συνέπειες, καθώς το νυχτερινό sell-off στη Wall Street μεταδόθηκε στην Ασία και την Ευρώπη, τραβώντας ταυτόχρονα τα βλέμματα στη ραγδαία άνοδο των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη -μια άνοδο που ορισμένοι φοβούνται ότι ίσως αποτελεί «φούσκα».

Ορισμένοι αναλυτές ωστόσο υποστηρίζουν ότι, σε αυτό το στάδιο, οι ανησυχίες γύρω από τις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ φαίνονται μεμονωμένες και όχι ενδεικτικές ενός συστημικού κινδύνου.

«Τμήματα του αμερικανικού τραπεζικού τομέα, όπως οι περιφερειακές τράπεζες, έχουν δώσει λόγους ανησυχίας στην αγορά», δήλωσε ο Russ Mould, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell, σύμφωνα με το cbc.

Μεταξύ αυτών, η Zions Bancorporation, με έδρα τη Γιούτα, ανακοίνωσε απρόσμενη ζημιά από δύο δάνεια, ενώ η Western Alliance στην Αριζόνα κατήγγειλε ότι ένας δανειολήπτης είχε διαπράξει απάτη.

Πτώση στις τραπεζικές μετοχές διεθνώς

Ορισμένες μεγάλες αμερικανικές τράπεζες υποχώρησαν στο χρηματιστήριο την Παρασκευή, κλείνοντας την εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο παρά τα ισχυρά αποτελέσματα κερδών των προηγούμενων ημερών.

Η Bank of America και η Citigroup υποχώρησαν κατά 0,33% και 0,4% αντίστοιχα.

«Όταν βλέπουμε πτώση στις τραπεζικές μετοχές στις ΗΠΑ, η Ασία και η Ευρώπη ξυπνούν και αντιδρούν -κι έτσι η αναταραχή εξαπλώνεται», δήλωσε ο James Rossiter, επικεφαλής στρατηγικής στη TD Securities.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχασαν σχεδόν 3%, με την Deutsche Bank και την Barclays να υποχωρούν γύρω στο 6%, και τη Societe Generale κατά 4,6%, μετά την πτώση τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών στην Ασία, κυρίως στην Ιαπωνία.

Η Zions Bancorp, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ανέκτησε μέρος των απωλειών της μετά από πτώση 13% την Πέμπτη, ενώ η Western Alliance σημείωσε άνοδο 1,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά από απώλειες περίπου 11%.

«Παρά τις αυξανόμενες ελπίδες για νέες μειώσεις επιτοκίων φέτος, η προσοχή στρέφεται τώρα στην πραγματική υγεία της οικονομίας, καθώς οι αυξανόμενες πιστωτικές ζημιές στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ εγείρουν ερωτήματα για τις δανειοδοτικές πρακτικές τους», δήλωσε ο Derren Nathan, επικεφαλής ανάλυσης μετοχών στη Hargreaves Lansdown.

Ανησυχία για τον ιδιωτικό δανεισμό

Η τελευταία πτώση ήρθε μετά την ανακοίνωση της Zions ότι θα καταγράψει ζημιά 50 εκατ. δολαρίων από δύο επιχειρηματικά δάνεια στην Καλιφόρνια, ενώ η Western Alliance γνωστοποίησε ότι κατέθεσε μήνυση για απάτη κατά της Cantor Group V, LLC -η οποία αρνείται τις κατηγορίες.

Αν και τέτοιες αποκαλύψεις σπάνια επηρεάζουν συνολικά τις αγορές, τράβηξαν την προσοχή επειδή συνέπεσαν με τις πτωχεύσεις των εταιρειών FirstBrands και Tricolor στις ΗΠΑ, που αναστάτωσαν τους επενδυτές που φοβούνται κινδύνους στον ιδιωτικό δανεισμό -μια ταχέως αναπτυσσόμενη αλλά λιγότερο ρυθμιζόμενη αγορά όπου πολλές επιχειρήσεις έχουν υπερχρεωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η ανησυχία εξαπλώθηκε και σε άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, επηρεάζοντας εταιρείες δανείων, «buy-now-pay-later» πλατφόρμες και χρηματιστηριακές εταιρείες.

Οι Affirm και Klarna υποχώρησαν 2,3% και 0,4% αντίστοιχα, η SoFi κατά 1,3%, ενώ Robinhood και Interactive Brokers έχασαν 2,6% η καθεμία.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο CEO της JPMorgan, Jamie Dimon, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για την αγορά δανείων:

«Όταν βλέπεις μία κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν κι άλλες -οπότε όλοι πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση».

Ευρύτερος αντίκτυπος στις αγορές

«Η αγορά είναι ξεκάθαρα τιμολογημένη για την τελειότητα», δήλωσε ο Bo Pei, αναλυτής της US Tiger Securities. «Αυτό κάνει το κλίμα εύθραυστο, οπότε ακόμα και μεμονωμένες αρνητικές ειδήσεις μπορούν να προκαλέσουν υπερβολικές αντιδράσεις, όπως είδαμε χθες».

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές έχουν αυξηθεί περίπου 40% από την αρχή του έτους, ενώ οι παγκόσμιες αγορές έχουν ανέβει 16%, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε εταιρείες που αναμένεται να επωφεληθούν από την «έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο χρυσός, αντίθετα, σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα του εδώ και πάνω από 17 χρόνια.

«Η αγορά ανησυχεί εδώ και μήνες για μια πιθανή φούσκα στον ιδιωτικό δανεισμό», δήλωσε ο Alan Devlin, αναλυτής της Impax Asset Management. «Η αγορά πυροβολεί πρώτα και κάνει ερωτήσεις μετά».