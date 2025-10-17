Με έναν «καυτό» φορολογικό λογαριασμό για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα κλείσει το 2025. Μέχρι το τέλος του έτους, οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν συνολικά 18,7 δισ. ευρώ.

Ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος είναι παραδοσιακά οι πιο απαιτητικοί μήνες του έτους, καθώς σε αυτό το διάστημα κορυφώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις. Μόνο για τον πρώτο μήνα του τριμήνου, τα προσδοκώμενα έσοδα φτάνουν τα 6,6 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο «τρέχουν» οι προθεσμίες για την 4η δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ παράλληλα λήγει η 8η δόση του ΕΝΦΙΑ. Σε αυτό το σκηνικό προστίθενται και οι πληρωμές ΦΠΑ και άλλων φόρων καθώς και των δόσεων για ρυθμίσεις που εξυπηρετούνται.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Από τον Νοέμβριο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προετοιμαστούν και για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, ύψους άνω των 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι καθυστερήσεις επισύρουν πρόστιμα που ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως το 100% του οφειλόμενου ποσού.

Συνολικά, το φορολογικό βάρος του Νοεμβρίου ανέρχεται σε 5,738 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα αφαιρεθούν από τις τσέπες των υπόχρεων ακόμη 6,422 δισ. ευρώ, ολοκληρώνοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τρίμηνο για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Οι φόροι του 2026

Η πίεση δεν φαίνεται να υποχωρεί και το επόμενο έτος. Το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει αύξηση των συνολικών φορολογικών εσόδων κατά 2,649 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 73,527 δισ. ευρώ για το 2026.

Μόνο από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι εισπράξεις αναμένεται να φτάσουν τα 26,710 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% σε σχέση με το 2025. Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει σε 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ λόγω νέων παρεμβάσεων στη φορολογική κλίμακα. Αντίθετα, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθεί στα 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων για το τρέχον φορολογικό έτος.

Αύξηση των οφειλετών της Εφορίας

Παρά τα αυξημένα έσοδα, η άλλη όψη του νομίσματος δείχνει σημαντική αύξηση των οφειλετών. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τον Ιούλιο του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ανήλθαν στα 111,829 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024.

Οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έφτασαν τους 4.001.794, αυξημένοι κατά 172.263 σε σχέση με πέρυσι. Μόλις το 3,87% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, περίπου 3,31 δισ. ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση.

Για όσους δυσκολεύονται, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση, με επιτόκιο 4,34% για 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για περισσότερες, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 30 ευρώ.