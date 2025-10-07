Μόνιμες μειώσεις φόρων και παροχές ύψους 1,76 δισ. ευρώ αλλά και αύξηση φοροεσόδων κατά 2,65 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος φέρνει το 2026 ο νέος προϋπολογισμός. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το επόμενο έτος νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν φόρους συνολικού ύψους 73,527 δισ. ευρώ από 70,878 δισ. ευρώ φέτος (αύξηση 3,74%).

Από τα επιπλέον 2,649 δισ. ευρώ, 1,6 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το ΦΠΑ και 859 εκατ. ευρώ από το φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων. Την ίδια ώρα, ο προϋπολογισμός θα έχει μικρές απώλειες εσόδων από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου που θα δουν από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι αλλά κι από τον ΕΝΦΙΑ, μετά το κούρεμα κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Οι προβλέψεις

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού οι εισπράξεις από τους φόρους αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών. Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,747 δισ. ευρώ ή 4,5% έναντι του 2025, φτάνοντας στα ανέλθουν στο ποσό των 40,818 δισ ευρώ.

Ειδικότερα:

τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 29,129 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 1,599 δισ ευρώ σε σχέση με φέτος. Η αύξηση αυτή συνδέεται με τα συνεχιζόμενα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, την προβλεπόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και το 2026 κατά 1,7%, αλλά -σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το 2025- σχετικά επίμονο πληθωρισμό, ο οποίος προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει σε 2,2% το 2026, από 2,6% φέτος,

τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7,447 δισ ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Καθώς οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης επιβάλλονται στον όγκο των πωλήσεων ασχέτως ύψους τιμής, η πολύ μικρή αύξηση αυτή πάντως, δείχνει συγκράτηση της κατανάλωσης στα φετινά επίπεδα, σε ό,τι αφορά ποτά, τσιγάρα, καύσιμα και ενέργεια στα οποία επιβάλλονται οι ΕΦΚ.

2. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών: από τους φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα ελαφρώς κατά 27 εκατ. ευρώ εν σχέση με φέτος.

3. Φόροι ακίνητης περιουσίας- ΕΝΦΙΑ: λόγω των μείωσης κατά 50% (έως την τελική κατάργηση) του ΕΝΦΙΑ σε πάνω από 12.000 οικισμούς της χώρας, τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να σημειώσουν μείωση κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Δεν θα ξεπεράσουν συνολικά στο ποσό των 2,328 δισ ευρώ.

4. Λοιποί φόροι επί παραγωγής: από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.

5. Φόρος εισοδήματος: οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα οδηγούν σε φοροελαφρύνσεις 1,218 δισ ευρώ για τα νοικοκυριά – φυσικά πρόσωπα. Παρά την μείωση αυτή όμως, το 2026 τα έσοδα από φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2025. Ωστόσο τα συνολικά φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025 και να ανέλθουν στο ποσό των 26,710 δισ ευρώ, λόγω της αύξησης εσόδων από φόρους εισοδήματος νομικών προσώπων (εταιρίες) που προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 8,659 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων κερδών των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

6. Φόροι κεφαλαίου: προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.

7. Λοιποί τρέχοντες φόροι: αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,334 δισ ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

8. Λοιπά τρέχοντα έσοδα: Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 2,222 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 769 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των εσόδων από τα μερίσματα των φορέων του Δημοσίου κατά 114 εκατ. ευρώ, της αρνητικής επίδρασης των προκαταβολών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατά 305 εκατ. ευρώ, των μειωμένων επιστροφών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων κατά 95 εκατ. ευρώ καθώς και λόγω των μειωμένων τόκων καταθέσεων που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο κατά 194 εκατ. ευρώ. Οι μειώσεις φόρων.

Οι κυριότερες φοροελαφρύνσεις του 2026 είναι οι εξής: