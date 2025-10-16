Πρωτοφανής αύξηση των τιμών αγοράς και μίσθωσης θέσεων στάθμευσης καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Μάλιστα, οι τιμές ενοικίασης έχουν αυξηθεί ακόμη και κατά 154%. Σε ορισμένες περιοχές του κέντρου, το κόστος μιας ιδιωτικής, κλειστής θέσης μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και την αξία μιας μικρής κατοικίας.

Το 2020 η μέση ζητούμενη τιμή για μια θέση στάθμευσης στον Νέο Κόσμο ήταν περίπου 13.000 ευρώ. Το 2025 έχει φτάσει στα 24.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 88%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που προέρχονται από το Πανελλήνιο Δίκτυο Κτηματομεσιτών Real Estate, τα οποία επεξεργάστηκε ο πρόεδρός του, Θεμιστοκλής Μπάκας και παρουσίασε στην ΕΡΤ. Στην Κυψέλη, μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, η τιμή για 10 τ.μ. χώρου στάθμευσης διπλασιάστηκε, από 10.000 ευρώ το 2020 σε 20.000 ευρώ σήμερα. Στον Λυκαβηττό οι τιμές ξεπερνούν ακόμη και τις 90.000 ευρώ για μία θέση, ενώ στους Αμπελοκήπους η μέση ζητούμενη τιμή ανέρχεται στα 25.000 ευρώ. Ακόμη και στα Πετράλωνα οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 41%, ενώ δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που μετατρέπουν ισόγεια καταστήματα σε πάρκινγκ, εκμεταλλευόμενοι τη ζήτηση και τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης για την έκδοση Golden Visa.

Εξίσου υψηλές είναι και οι τιμές ενοικίασης. Στην Κυψέλη το μηνιαίο ενοίκιο για μια στενή θέση στάθμευσης 7–8 τ.μ. φτάνει τα 120 ευρώ, ενώ στο Παγκράτι μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 250 ευρώ. Στην περιοχή του Γκύζη τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 60%, ενώ στα Σεπόλια μια θέση μπορεί να κοστίζει πλέον έως 150 ευρώ. «Μιλάμε για μια αγορά που λειτουργεί πλέον με όρους σπανιότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μπάκας. «Σε πολλές γειτονιές του κέντρου, οι θέσεις στάθμευσης πωλούνται ή ενοικιάζονται πιο ακριβά από μικρά ισόγεια καταστήματα».

Η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο σε ορισμένες περιοχές θυμίζει τιμές κατοικιών. Στη Γλυφάδα, για παράδειγμα, η τιμή ανά τ.μ. το 2020 ήταν 4.166 ευρώ, ενώ στην Κηφισιά περίπου 1.500 ευρώ. Στον Πειραιά οι μέσες τιμές για μια θέση 10 τ.μ. αγγίζουν τα 2.300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι νέες εμπορικές χρήσεις ισογείων και τα έργα του μετρό -ιδίως της Γραμμής 4- έχουν επιβαρύνει την κατάσταση. Περιοχές όπως το Κολωνάκι, όπου η στάθμευση είναι ήδη δυσεύρετη, αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα λόγω των έργων. Οι τιμές στα ιδιωτικά πάρκινγκ της περιοχής κυμαίνονται από 10 έως 14 ευρώ για την πρώτη ώρα, ενώ δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις καταγγελιών για χρεώσεις 30 ή και 40 ευρώ για ολιγόωρη στάθμευση.

Αντίθετα, στον Πειραιά οι τιμές παραμένουν πιο «λογικές» -από 3 έως 6 ευρώ για την πρώτη ώρα και 1–2 ευρώ για κάθε επιπλέον ώρα. Στο Παγκράτι το εικοσιτετράωρο κυμαίνεται γύρω στα 10–15 ευρώ, ενώ στην Κυψέλη φτάνει τα 12 ευρώ. Το πάρκινγκ έχει μετατραπεί σε καθημερινό πονοκέφαλο για τους κατοίκους των πυκνοκατοικημένων περιοχών της πρωτεύουσας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας οδηγός που διαμένει στην Κυψέλη, «σε κάποιες πολυκατοικίες πληρώνεις 120 ευρώ για να χωρέσεις το αυτοκίνητό σου σε χώρο επτά τετραγωνικών και να χρειάζεσαι πέντε μανούβρες για να μπεις και να βγεις».