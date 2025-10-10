Η Κίνα ανακοίνωσε την επιβολή νέων λιμενικών τελών σε αμερικανικά πλοία που καταπλέουν στα λιμάνια της, σε μια κίνηση-αντίποινα που κλιμακώνει περαιτέρω τη συνεχιζόμενη εμπορική ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών της Κίνας την Παρασκευή, από τις 14 Οκτωβρίου θα επιβάλλεται τέλος ύψους 400 γιουάν (περίπου 56 δολάρια) ανά καθαρό τόνο σε όλα τα αμερικανικά πλοία που δένουν σε κινεζικά λιμάνια. Τα τέλη προβλέπεται να αυξάνονται προοδευτικά κάθε χρόνο, φΤάνοντας τα 1.120 γιουάν (περίπου 157 δολάρια) έως τον Απρίλιο του 2028.

Το Πεκίνο χαρακτήρισε την απόφαση ως άμεση απάντηση σε ένα νέο αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει την επιβολή λιμενικών τελών σε πλοία κινεζικής κατασκευής, ιδιοκτησίας ή διαχείρισης. Το κινεζικό υπουργείο κατήγγειλε ότι η αμερικανική πολιτική παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς εμπορίου και την υφιστάμενη Ναυτιλιακή Συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας, προκαλώντας «σοβαρή ζημιά» στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών στον τομέα της ναυτιλίας.

Η Ουάσινγκτον σκοπεύει επίσης να επιβάλει δικά της λιμενικά τέλη στα κινεζικά πλοία από τις 14 Οκτωβρίου. Το μέτρο, που είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά τον Απρίλιο, έχει προκαλέσει αναταράξεις στη διεθνή ναυτιλία, η οποία, σύμφωνα με το Bloomberg, στηρίζεται εδώ και καιρό στις ναυπηγικές δυνατότητες της Κίνας. Παρά το γεγονός ότι πολλές εταιρείες έχουν βρει τρόπους να περιορίσουν τον αντίκτυπο των αμερικανικών τελών, η μεγάλη κινεζική ναυτιλιακή εταιρεία Cosco Shipping Holdings αναμένεται να επιβαρυνθεί με δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετα τέλη.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, ενόψει της συνάντησης κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών αργότερα μέσα στον μήνα, ενώ οι συνομιλίες για τον εμπορικό πόλεμο συνεχίζονται χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Το Πεκίνο, ακολουθώντας την ίδια λογική με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Bloomberg, θα θεωρεί ως αμερικανικά όλα τα πλοία που λειτουργούν ή ανήκουν σε αμερικανικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες.