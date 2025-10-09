Μία σειρά από σημαντικά οφέλη μπορούν να απολαύσουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων, ιδιώτες και ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, οι οποίοι θα επιλέξουν τα προγράμματα της Alpha Bank, myAlpha Benefit Unlimited για Ιδιώτες και myBusiness Benefit Advanced για Ατομικές Επιχειρήσεις για τις συναλλαγές τους.

myAlpha Benefit Unlimited

Όπως ανακοινώθηκε, με μηνιαία συνδρομή μόλις 5 ευρώ οι ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορούν να αποφύγουν επιπρόσθετες χρεώσεις στις καθημερινές συναλλαγές τους και παράλληλα να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση. Το πακέτο προσφέρει απεριόριστες δωρεάν πληρωμές σε εταιρείες και οργανισμούς μέσω e-Banking και μέσω πάγιων εντολών, ώστε να εξοφλούνται εύκολα λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και άλλες υποχρεώσεις.

Επίσης, προσφέρει απεριόριστα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα (εντός Ελλάδος) έως 5.000 ευρώ μέσω e-Banking, διευκολύνοντας έτσι τις οικονομικές ροές από κρατήσεις και συνεργασίες με πελάτες και πλατφόρμες. Παράλληλα, το myAlpha Benefit Unlimited ενισχύει την ασφάλεια μέσω SMS ειδοποιήσεων Alpha alerts, που ενημερώνουν άμεσα για κάθε συναλλαγή και βοηθούν στον πλήρη έλεγχο των οικονομικών.

Τέλος, η δωρεάν ετήσια συνδρομή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Bonus αλλά και η δυνατότητα ανανέωσης χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας Alpha Bank κάνουν τις συναλλαγές ακόμα πιο ευέλικτες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει:

2 μπλοκ επιταγών για μεγαλύτερη ευελιξία στις πληρωμές προς συνεργάτες ή προμηθευτές

Απεριόριστες πληρωμές πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας στην Ελλάδα, μέσω e-Banking χωρίς περιορισμούς

1.000 Bonus πόντους κάθε 3 μήνες, με δυνατότητα εξαργύρωσης σε εκπτώσεις και προνόμια σε επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.

myBusiness Benefit Advanced

Αποκλειστικά για ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση και με κόστος μόλις 10 ευρώ το myBusiness Benefit Advanced προσφέρει απεριόριστες εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταφορές έως 5.000 ευρώ πληρωμές οργανισμών και έναν δωρεάν λογαριασμό όψεως.

Τα δύο πακέτα μπορούν να ενεργοποιηθούν εύκολα, είτε μέσω της πλατφόρμας e-Banking με χρήση OTP και αποδοχή των Ειδικών Όρων Χρήσης, είτε μέσω καταστήματος.