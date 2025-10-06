Το ράλι των τιμών που συνεχίζεται στην αγορά ακινήτων έχει περιορίσει την κινητικότητα στις αγοραπωλησίες, την ώρα που το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ωθεί μαζικά τους γονείς και τους παππούδες να περάσουν την ακίνητη περιουσία τους στα παιδιά και στα εγγόνια τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα έσοδα από φόρο μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 367,43 εκατ. ευρώ το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, έναντι 385,23 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, καταγράφοντας μείωση 4,6%. Η πτώση αποτυπώνει την επιβράδυνση στις αγοραπωλησίες, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι το υψηλό κόστος κατασκευής και ανακαίνισης, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης, περιορίζουν τις νέες αγορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο τετράμηνο του έτους η μείωση των εσόδων από φόρο μεταβίβασης είχε αγγίξει το 17,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, η καλή εικόνα που εμφάνισε η αγορά το τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου περιόρισε την πτώση στο επτάμηνο.

Γονικές παροχές – κληρονομιές

Αντίθετα, οι εισπράξεις από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακολουθούν ανοδική τροχιά. Τα έσοδα ανήλθαν σε 152,02 εκατ. ευρώ, από 136,97 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, καταγράφοντας αύξηση 11%.

Από το 2021, οι γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών Α΄ κατηγορίας (γονείς, τέκνα, σύζυγοι, παππούδες) απαλλάσσονται από φόρο μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ, μέτρο που έχει δώσει σημαντική ώθηση στις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις ακινήτων.

Έτσι, παρότι τα έσοδα από φόρο μεταβίβασης κινούνται πτωτικά, η αύξηση στις δωρεές και κληρονομιές αντισταθμίζει τις απώλειες, διατηρώντας σε ικανοποιητικά επίπεδα τη συνολική φορολογική απόδοση της ακίνητης περιουσίας.

Ράλι τιμών

Η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να «τρέχει». Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν αύξηση 7,3% στις τιμές των κατοικιών το β΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με πέρυσι. Οι νέες κατοικίες (έως 5 ετών) ανέβηκαν 6,8%, ενώ οι παλαιότερες σημείωσαν άνοδο 7,6%.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι η αγορά θα παραμείνει ανθεκτική βραχυπρόθεσμα, χάρη στη θετική πορεία της οικονομίας. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η διεθνής αβεβαιότητα και πιθανές αναταράξεις στην εξωτερική ζήτηση θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία των τιμών.

Προς το παρόν, οι επιπτώσεις δεν είναι ορατές, όμως η ελληνική αγορά ακινήτων παραμένει ευάλωτη σε διεθνείς εξελίξεις που μπορεί να μεταβάλουν την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.