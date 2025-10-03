Παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να εμφανίζει σημάδια ανθεκτικότητας, οι πρώτες ενδείξεις πίεσης σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς αρχίζουν να γίνονται αισθητές. Η νέα επισκόπηση Greece Property Market Outlook: H1 2025 & 6-Month Forecast, που δημοσιοποιήθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, καταγράφει μια συνολική εικόνα για το πρώτο εξάμηνο του έτους και επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις τάσεις που αναμένεται να διαμορφωθούν στο δεύτερο μισό του 2025.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Real Estate & Development, οι κλάδοι που εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξης είναι εκείνοι των ξενοδοχείων, των εξοχικών κατοικιών και των σύγχρονων γραφειακών χώρων. Η ισχυρή παρουσία ξένων επενδυτών, η συνεχιζόμενη άνοδος του τουριστικού ρεύματος αλλά και η αναζωογόνηση πολλών αστικών περιοχών αποτελούν τους βασικούς πυλώνες που τροφοδοτούν την αγορά. Ωστόσο, η μελέτη επισημαίνει πως το υψηλό κόστος κατασκευής, οι γραφειοκρατικές δυσκολίες στις οικοδομικές άδειες και η διαρκής αβεβαιότητα στο νομοθετικό πλαίσιο (ιδίως σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του ΝΟΚ) αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Από την άλλη πλευρά, οι βιομηχανικοί χώροι, τα εμπορικά καταστήματα και τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση εμφανίζουν σημάδια κόπωσης. Η πτώση στις αξίες των βιομηχανικών ακινήτων, η μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά που επηρεάζει το λιανεμπόριο και ο κορεσμός της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ορισμένες περιοχές της χώρας είναι μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την τάση. Επιπλέον, η αυξανόμενη δυσκολία των ελληνικών νοικοκυριών να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη ενισχύει το πρόβλημα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αντιφατικών προοπτικών: από τη μία, έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις υψηλής αξίας, από την άλλη, πίεση στην κοινωνική διάσταση της αγοράς.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τον καθοριστικό ρόλο που θα παίξει η προσέλκυση νέων θεσμικών επενδυτών και η δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλων εξαγορών με χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Η σταθερότητα του πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που δρομολογούνται, λειτουργούν ως βασικά ερείσματα αισιοδοξίας. Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο, ιδιαίτερα σε τεχνικά επαγγέλματα, εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα ανησυχίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λευτέρης Σικαλίδης, υπογράμμισε ότι το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο φιλοδοξεί να παρέχει μια νηφάλια, αντικειμενική και τεκμηριωμένη εικόνα για τον κλάδο. Όπως δήλωσε: «Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα διαθέτει αδιαμφισβήτητη δυναμική, ωστόσο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις θετικές προοπτικές ανάπτυξης και στις προκλήσεις που σχετίζονται με το κόστος, τη διαθεσιμότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η μελέτη αυτή παρέχει μια ρεαλιστική εκτίμηση για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αποτελώντας χρήσιμο οδηγό για όσους λαμβάνουν αποφάσεις και σχεδιάζουν στρατηγικές στον τομέα του real estate».

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι σύνθετη: η ελληνική αγορά ακινήτων βαδίζει με θετική ορμή σε επιλεγμένους τομείς, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει προκλήσεις που θα καθορίσουν αν η ανοδική πορεία μπορεί να διατηρηθεί. Το επόμενο εξάμηνο θα είναι κρίσιμο για τη διαμόρφωση του ισοζυγίου ανάμεσα στην ανάπτυξη και τις πιέσεις, με το αποτέλεσμα να καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση του κλάδου για τα επόμενα χρόνια.